ВИДЕО. Кто у юношей всех сильнее? Стартовый игровой день ЧМ-2023 U-17

В Индонезии начался чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

В стартовый игровой день состоялись 4 матча.

Победы на старте одержали команды Марокко (группа A), Испании и Мали (группа В).

Ниже приведены результаты игрового дня и видеообзоры матчей.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

1-й тур, 10 ноября, Индонезия

Турнирные таблицы

Мали U-17 – Узбекистан U-17 – 3:0

Панама U-17 – Марокко U-17 – 0:2

Индонезия U-17 – Эквадор U-17 – 1:1

Испания U-17 – Канада U-17 – 2:0

📈 Morocco & Mali take an early lead in Groups A and B!#U17WC