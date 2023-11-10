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Молодежные турниры
10 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 10 ноября 2023, 23:19
417
1

ВИДЕО. Кто у юношей всех сильнее? Стартовый игровой день ЧМ-2023 U-17

В Индонезии начался чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет

10 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 10 ноября 2023, 23:19
417
1
ВИДЕО. Кто у юношей всех сильнее? Стартовый игровой день ЧМ-2023 U-17
FIFA

В Индонезии начался чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

В стартовый игровой день состоялись 4 матча.

Победы на старте одержали команды Марокко (группа A), Испании и Мали (группа В).

Ниже приведены результаты игрового дня и видеообзоры матчей.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

1-й тур, 10 ноября, Индонезия

  • Мали U-17 – Узбекистан U-17 – 3:0
  • Панама U-17 – Марокко U-17 – 0:2
  • Индонезия U-17 – Эквадор U-17 – 1:1
  • Испания U-17 – Канада U-17 – 2:0

Турнирные таблицы

Мали U-17 – Узбекистан U-17 – 3:0

Панама U-17 – Марокко U-17 – 0:2

Индонезия U-17 – Эквадор U-17 – 1:1

Испания U-17 – Канада U-17 – 2:0

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Источник Sport.ua
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Дані Рохас
а почему с Европы никого кроме Испании?
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