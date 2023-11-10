ВИДЕО. Кто у юношей всех сильнее? Стартовый игровой день ЧМ-2023 U-17
В Индонезии начался чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет
В Индонезии начался чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.
В стартовый игровой день состоялись 4 матча.
Победы на старте одержали команды Марокко (группа A), Испании и Мали (группа В).
Ниже приведены результаты игрового дня и видеообзоры матчей.
Чемпионат мира 2023 по футболу U-17
1-й тур, 10 ноября, Индонезия
- Мали U-17 – Узбекистан U-17 – 3:0
- Панама U-17 – Марокко U-17 – 0:2
- Индонезия U-17 – Эквадор U-17 – 1:1
- Испания U-17 – Канада U-17 – 2:0
Турнирные таблицы
Мали U-17 – Узбекистан U-17 – 3:0
Панама U-17 – Марокко U-17 – 0:2
Индонезия U-17 – Эквадор U-17 – 1:1
Испания U-17 – Канада U-17 – 2:0
📈 Morocco & Mali take an early lead in Groups A and B!#U17WC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 10, 2023
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