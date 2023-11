11 ноября стартовал матч 13-го тура чемпионата Албании по футболу между командами «Эгнатия» и «Партизани».

При счете 1:1 на 25-й минуте поединок был прерван.

У 28-летнего ганского форварда хозяев Рафаэля Двамена остановилось сердце прямо на поле. К игроку сразу же подбежали игроки и врачи.

Игрока увезли со стадиона, однако спасти футболиста не получилось. По дороге в больницу Рафаэль скончался.

В октябре 2021 года Рафаэль пережил остановку сердца. Тогда он выступал за австрийский «Блау-Вайс Линц».

До того случая интерес к игроку проявлял донецкий «Шахтер». Позже, в 2022, Рафаэль был на просмотре в луганской «Заре», но так и не подписал контракт с украинской командой.

ВИДЕО. В Албании во время матча умер игрок, которым интересовался Шахтер

This is soo sad!😭 Watch the Last moments💔 of Raphael Dwamena in the Albania League Game Today.



May His Soul Rest In Peace ☮️ 💔🕊️🕊️🇬🇭pic.twitter.com/lgc3KGl5xf