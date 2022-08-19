Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интересовал Шахтер. Заря просматривает игрока, пережившего остановку сердца
Украина. Премьер лига
19 августа 2022, 12:39 | Обновлено 19 августа 2022, 12:47
893
0

Интересовал Шахтер. Заря просматривает игрока, пережившего остановку сердца

Рафаэль Двамена может подписать контракт с луганским клубом

19 августа 2022, 12:39 | Обновлено 19 августа 2022, 12:47
893
0
Интересовал Шахтер. Заря просматривает игрока, пережившего остановку сердца
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Двамена

Луганская «Заря» продолжает вести поиск нападающего. В команде находится потенциальный новичок, который уже успел провести матч в составе «черно-белых» на учебно-тренировочном сборе в Польше и отличиться забитым голом.

Речь идет о 26-летнем нападающем клуба «Блау-Вайсс» и национальной сборной Ганы Рафаэле Двамена.

Лучший этап в карьере Двамена провел в швейцарском «Цюрихе», за который в 51 матче забил 21 мяч и поднял над головой кубок Швейцарии. 

Также Двамена успел поиграть в Испании, где выступал за «Леванте» и «Сарагосу». Всего за карьеру сыграл 138 матчей, забив в них 57 голов.

Интересно, что в 2018 году, когда Двамена играл за «Цюрих», СМИ приписывали интерес к нему донецкому «Шахтеру». Тогда оценочная стоимость форварда составляла 10 миллионов евро, ныне – 10 тысяч.

В октябре 2021 года Двамена пережил остановку сердца. От смерти его спас дефибриллятор.

По теме:
Реал отдал в аренду в Жирону 20-летнего бразильца Рейниера
Форвард Металлиста может заменить Довбика в Днепре-1
Обамеянг продолжит карьеру в АПЛ? Челси близок к подписанию габонца
Рафаэль Двамена Заря Луганск Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Нулевой мид-уик: Украину почти догнала Швейцария
Футбол | 19 августа 2022, 08:00 13
Таблица коэффициентов. Нулевой мид-уик: Украину почти догнала Швейцария
Таблица коэффициентов. Нулевой мид-уик: Украину почти догнала Швейцария

«Динамо» и «Днепр-1» проиграли первые матчи 4-го раунда отбора к еврокубкам

Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Футбол | 18 августа 2022, 22:34 4
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту

Информация о трансфере украинца появилась не просто так

Показатель xG у Днепра-1 оказался выше, чем у АЕКа, который выиграл матч
Футбол | 19.08.2022, 10:33
Показатель xG у Днепра-1 оказался выше, чем у АЕКа, который выиграл матч
Показатель xG у Днепра-1 оказался выше, чем у АЕКа, который выиграл матч
Источник: Динамо переезжает в другой польский город
Футбол | 18.08.2022, 18:45
Источник: Динамо переезжает в другой польский город
Источник: Динамо переезжает в другой польский город
Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице
Футбол | 18.08.2022, 22:56
Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице
Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
18.08.2022, 09:50 10
Футбол
ВИДЕО. Сразу две дуэли взглядов Усика и Джошуа. Кто круче?
ВИДЕО. Сразу две дуэли взглядов Усика и Джошуа. Кто круче?
17.08.2022, 19:40 4
Бокс
ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку
ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку
17.08.2022, 22:12 1
Футбол
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
19.08.2022, 05:40 3
Бокс
ВИДЕО. Дикая ошибка в защите. Бенфика наказала Динамо и удвоила перевес
ВИДЕО. Дикая ошибка в защите. Бенфика наказала Динамо и удвоила перевес
17.08.2022, 22:43 7
Футбол
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
17.08.2022, 17:49 7
Бокс
ВИДЕО. Фьюри показал Джошуа, как можно уничтожить Усика
ВИДЕО. Фьюри показал Джошуа, как можно уничтожить Усика
17.08.2022, 16:07 5
Бокс
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
19.08.2022, 05:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности