Интересовал Шахтер. Заря просматривает игрока, пережившего остановку сердца

Луганская «Заря» продолжает вести поиск нападающего. В команде находится потенциальный новичок, который уже успел провести матч в составе «черно-белых» на учебно-тренировочном сборе в Польше и отличиться забитым голом.

Речь идет о 26-летнем нападающем клуба «Блау-Вайсс» и национальной сборной Ганы Рафаэле Двамена.

Лучший этап в карьере Двамена провел в швейцарском «Цюрихе», за который в 51 матче забил 21 мяч и поднял над головой кубок Швейцарии.

Также Двамена успел поиграть в Испании, где выступал за «Леванте» и «Сарагосу». Всего за карьеру сыграл 138 матчей, забив в них 57 голов.

Интересно, что в 2018 году, когда Двамена играл за «Цюрих», СМИ приписывали интерес к нему донецкому «Шахтеру». Тогда оценочная стоимость форварда составляла 10 миллионов евро, ныне – 10 тысяч.

В октябре 2021 года Двамена пережил остановку сердца. От смерти его спас дефибриллятор.