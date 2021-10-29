У форварда, которым интересовался Шахтер, случилась остановка сердца

Накануне в австрийском футболе случился экстренный случай, связанный с 26-летним форвардом клуба «Блау-Вайс Линц» Рафаэлем Дваменой.

На 20-й минуте матча против «Хартберга» у Двамены произошла остановка сердца, из-за чего матч пришлось остановить и перенести на другой день.

К счастью, форварда спас вживленный дефибриллятор, благодаря которому Двамена оставался в сознании все время, на протяжении которого его транспортировали в клинику.

«У Рафаэля все хорошо, я смог убедиться в этом лично сегодня утром в больнице. Он снова может смеяться. Масштаб ситуации непрост, и, конечно, теперь он снова осознал это и может реалистично оценивать будущее. По свидетельствам врачей, его жизни не подвергалась серьезной опасности из-за дефибриллятора. Его «дефи» сработал в общей сложности четыре раза. Сегодня Рафаэлю предстоит пройти несколько анализов, и он сможет отбыть домой вечером или завтра утром. Опасности больше нет, если он будет избегать физических нагрузок. В ближайшие дни мы обсудим с врачами, что делать дальше», - рассказал спортивный директор «Блау-Вайс Линц» Тино Вавра.

Отметим, что имплантированный дефибриллятор Двамена установил еще в минувшем году. Ранее в его карьере из-за проблем с сердцем сорвалось несколько транферов, в том числе в английский «Брайтон».

Интересно, что в 2018 году, когда Двамена играл за «Цюрих», СМИ приписывали интерес к нему донецкому «Шахтеру». Тогда оценочная стоимость форварда составляла 10 миллионов евро, ныне – 400 тысяч.