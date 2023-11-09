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  4. Лунин отбил 50% пенальти в свои ворота за последние 5 лет
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 16:05 |
506
0

Лунин отбил 50% пенальти в свои ворота за последние 5 лет

Украинский голкипер «Реала» отлично справляется с ударами с 11 метров

09 ноября 2023, 16:05 |
506
0
Лунин отбил 50% пенальти в свои ворота за последние 5 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вчера голкипер «Реала» Андрей Лунин отбил пенальти в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Браги» (победа 3:0).

Таким образом, начиная с сезона 2018/2019 на клубном уровне Лунин отразил ровно половину пенальти в свои ворота – 7 из 14. Серии пенальти в данную статистику не включены.

В составе «Реала» эффективность Лунина составляет те же 50% - он отразил 2 пенальти из 4.

Напомним, по итогам матча с «Брагой» Лунин получил оценку 9,1 от статистического портала WhoScored. Это одна из самых высокий оценок среди всех участников поединка.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Лига чемпионов цифры и факты
Источник Opta
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