Лунин отбил 50% пенальти в свои ворота за последние 5 лет

Вчера голкипер «Реала» Андрей Лунин отбил пенальти в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Браги» (победа 3:0).

Таким образом, начиная с сезона 2018/2019 на клубном уровне Лунин отразил ровно половину пенальти в свои ворота – 7 из 14. Серии пенальти в данную статистику не включены.

В составе «Реала» эффективность Лунина составляет те же 50% - он отразил 2 пенальти из 4.

Напомним, по итогам матча с «Брагой» Лунин получил оценку 9,1 от статистического портала WhoScored. Это одна из самых высокий оценок среди всех участников поединка.

50% - Andriy Lunin has saved seven of the 14 penalties he has faced at club level across all competitions since the 2018/19 season (excluding shootouts), including two of the four as @realmadriden goalkeeper. Wall. pic.twitter.com/0w9QqSKs9y