ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
Андрей вышел в старте мадридского клуба в поединке против Браги
8 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами Реал Мадрид и Брага.
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе испанского клуба.
На 6-й минуте украинец отразил пенальти. 11-метровый не сумел реализовать Альваро Джало.
❗️ ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
Отметим, что изначально Андрей был заявлен в резерве «сливочных» на поединок с «Брагой». Однако основной голкипер Кепа Аррисабалага почувствовал дискомфорт и в итоге с первых минут на поле появился Лунин.
Luninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 8, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский голкипер снова выйдет с первых минут
26 человек в основной заявке и 4 в резерве