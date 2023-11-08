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  4. ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 22:13 | Обновлено 08 ноября 2023, 22:21
1762
5

ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал

Андрей вышел в старте мадридского клуба в поединке против Браги

08 ноября 2023, 22:13 | Обновлено 08 ноября 2023, 22:21
1762
5
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунирн

8 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами Реал Мадрид и Брага.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе испанского клуба.

На 6-й минуте украинец отразил пенальти. 11-метровый не сумел реализовать Альваро Джало.

❗️ ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал

Отметим, что изначально Андрей был заявлен в резерве «сливочных» на поединок с «Брагой». Однако основной голкипер Кепа Аррисабалага почувствовал дискомфорт и в итоге с первых минут на поле появился Лунин.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Брага видео видео голов и обзор Лига чемпионов пенальти
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Viktor Shuper
телеграм іде в бан. піду в ютубі подивлюсь епізод, 100% вже має бути
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+5
VollerStar
Лунін молодець! Так тримати!
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+2
Владислав Рейский
молодец!
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+2
Viktor Shuper
після матчу тренерішка похвалить і далі на банку посадить, як завжди
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+1
Vitason
Это знак,Лунин должен воспользоваться этим!!
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0
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