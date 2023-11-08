8 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами Реал Мадрид и Брага.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе испанского клуба.

На 6-й минуте украинец отразил пенальти. 11-метровый не сумел реализовать Альваро Джало.

❗️ ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал

Отметим, что изначально Андрей был заявлен в резерве «сливочных» на поединок с «Брагой». Однако основной голкипер Кепа Аррисабалага почувствовал дискомфорт и в итоге с первых минут на поле появился Лунин.