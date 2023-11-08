Лунин заменит Кепу в старте Реала на матч с Брагой

8 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов в Мадриде отношения выяснят «Реал» и португальский клуб «Брага».

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин изначально попал лишь в запас своей команды, место в воротах занял испанец Кепа Аррисабалага.

Впрочем, на предматчевой тренировке Кепа травмировался и выбыл из состава. Наставнику «Реала» Карло Анчелотти пришлось менять испанца в старте на Лунина.

Игра «Реал» – «Брага» начнется в 22:00 по киевскому времени.