Англия08 ноября 2023, 21:44 | Обновлено 08 ноября 2023, 22:18
2464
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Лунин заменит Кепу в старте Реала на матч с Брагой
Украинец переведен в стартовый состав «галактикос»
08 ноября 2023, 21:44 | Обновлено 08 ноября 2023, 22:18
2464
6
8 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов в Мадриде отношения выяснят «Реал» и португальский клуб «Брага».
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин изначально попал лишь в запас своей команды, место в воротах занял испанец Кепа Аррисабалага.
Впрочем, на предматчевой тренировке Кепа травмировался и выбыл из состава. Наставнику «Реала» Карло Анчелотти пришлось менять испанца в старте на Лунина.
Игра «Реал» – «Брага» начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Комментарии 6
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вже встиг пенальті взяти!
Круто что выпустили, но жаль что вечно второй, хорошо что кончается контракт, лучше в топ лигах № 1 быть, чем всю карьеру сидеть под другими игроками
О, нарешті
Якісь вони хрустальні, ну і добре))) Луніну успіху!
Радий але це позор, сорі
Це знак!
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