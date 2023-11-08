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  4. Лунин заменит Кепу в старте Реала на матч с Брагой
Англия
08 ноября 2023, 21:44 | Обновлено 08 ноября 2023, 22:18
2464
6

Лунин заменит Кепу в старте Реала на матч с Брагой

Украинец переведен в стартовый состав «галактикос»

08 ноября 2023, 21:44 | Обновлено 08 ноября 2023, 22:18
2464
6
Лунин заменит Кепу в старте Реала на матч с Брагой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

8 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов в Мадриде отношения выяснят «Реал» и португальский клуб «Брага».

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин изначально попал лишь в запас своей команды, место в воротах занял испанец Кепа Аррисабалага.

Впрочем, на предматчевой тренировке Кепа травмировался и выбыл из состава. Наставнику «Реала» Карло Анчелотти пришлось менять испанца в старте на Лунина.

Игра «Реал» – «Брага» начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид Лига чемпионов Брага
Источник УЕФА
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Комментарии 6
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Viktor Shuper
вже встиг пенальті взяти!
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+3
Владислав Рейский
Круто что выпустили, но жаль что вечно второй, хорошо что кончается контракт, лучше в топ лигах № 1 быть, чем всю карьеру сидеть под другими игроками
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+1
Serhii P.
О, нарешті
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+1
acfred
Якісь вони хрустальні, ну і добре))) Луніну успіху!
Ответить
0
john
Радий але це позор, сорі
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0
Roma513
Це знак!
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0
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