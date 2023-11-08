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  4. Лунин засушил. Реал разгромил Брагу, а могли быть неприятности
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 23:52 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:57
2008
2

Лунин засушил. Реал разгромил Брагу, а могли быть неприятности

Мадридцы решили задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов

08 ноября 2023, 23:52 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:57
2008
2
Лунин засушил. Реал разгромил Брагу, а могли быть неприятности
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября в Мадриде состоялся матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Реалом» и «Брагой».

У «галактикос» перед игрой возникла нестандартная ситуация, когда травмировался голкипер Кепа Аррисабалага, заявленный в старт. Испанца заменил украинец Андрей Лунин, который стал одним из героев встречи.

Уже на 6-й минуте Лунин парировал удар Джало с 11-метровой отметки, не позволив «Браге» добиться успеха. Надежность Андрея добавила мощи «реалистам» и в итоге они добились уверенной крупной победы – 3:0.

Взяв три очка, «Реал» с 12 пунктами занимает 1-е место в группе С и уже может готовиться к плей-офф турнира. Второе место у «Наполи», у которого 7 очков. «Брага» идет третьей, имея 3 балла, «Унион Берлин» – четвертый с 1 пунктом.

Лига чемпионов. Группа С, 4-й тур

Реал – Брага – 3:0

Голы: Браим Диас, 27, Винисиус Жуниор, 58, Родриго, 61.

На 6-й минуте Джало (Брага)не реализовал пенальти (вратарь).

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Лига чемпионов Андрей Лунин Браим Диас Винисиус Жуниор Реал Мадрид Брага
Источник Sport.ua
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andre_lui
Круто! Думав, що Кепа грав. 
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+1
Alex T
Лунин топ - молодец
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0
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