Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
08.11.2023 22:00 – FT 3 : 0
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 02:30 |
391
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»

Наставник «Реала» прокомментировал победу над «Брагой» в Лиге чемпионов

09 ноября 2023, 02:30 |
391
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал» Мадрид и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

После завершения поединка главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных:

«Это было хорошее выступление. Мы были в затруднительном положении, начиная с пенальти в наш адрес, но Лунин сыграл великолепно.

Я думал, что мы все контролируем. Мы вырвались вперед, но, прежде всего, когда игра была открытой и растянутой, мы выглядели очень опасно.

Если вы можете открыть игру, все будет проще. Это не дает нам запутаться, и мне понравилось, как мы завершили матч парой действительно хороших переходов во втором тайме.

Браим Диас провел хорошую ночь и, признаю, возможно, заслужил, чтобы остаться на поле подольше. Он забил один гол, ассистировал, проделал потрясающую работу в защите... Что еще я могу сказать? В этом наша сила: каждый в команде вносит свой вклад.

Для нас это действительно хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин. На разминке Кепа почувствовал небольшой мышечный дискомфорт; мы проверим это в четверг утром. Мы до сих пор не знаем, что это такое, но сейчас не время подвергать ненужному риску кого-либо из наших игроков».

Игрок матча Родриго:

«Когда Браим повернулся ко мне и крикнул, что это «твоя цель», это просто еще одно свидетельство блестящего командного духа и единства, которые есть в этой команде. Я сказал нечто подобное, когда Винисиус позже сделал результативную передачу.

Я думаю, это правда, что третий гол был довольно привлекательным, с большим количеством быстрых движений мяча, но это означало, что у меня было очень мало времени, чтобы решить, как его забить. На этот раз я все сделал правильно!

Я обожаю здесь играть, на Сантьяго Бернабеу. У нас фантастические фанаты, и приятно иметь возможность порадовать их».

По теме:
Бавария – Галатасарай – 2:1. Дубль Кейна вывел мюнхенцев в плей-офф. Видео
Арсенал – Севилья – 2:0. Зинченко разогнал атаку с аута. Видео голов, обзор
Лучший со скамейки. Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала в ЛЧ
Браим Диас Карло Анчелотти пресс-конференция Родриго Гоес Реал Мадрид Брага Андрей Лунин Лига чемпионов
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСВ обыграл Ланс и вернулся в борьбу за выход в плей-офф ЛЧ
Футбол | 09 ноября 2023, 00:59 0
ПСВ обыграл Ланс и вернулся в борьбу за выход в плей-офф ЛЧ
ПСВ обыграл Ланс и вернулся в борьбу за выход в плей-офф ЛЧ

8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24

Очередной прагматизм от наставника сборной. Но все равно есть вопросы
Футбол | 08 ноября 2023, 17:37 11
Очередной прагматизм от наставника сборной. Но все равно есть вопросы
Очередной прагматизм от наставника сборной. Но все равно есть вопросы

Обозреватель Sport.ua – о вызванных Ребровым футболистах на решающий матч отбора Евро-2024

Есть ли вина Трубина? Бенфика уступила Реалу Сосьедад, у орлов 0 очков в ЛЧ
Футбол | 08.11.2023, 21:41
Есть ли вина Трубина? Бенфика уступила Реалу Сосьедад, у орлов 0 очков в ЛЧ
Есть ли вина Трубина? Бенфика уступила Реалу Сосьедад, у орлов 0 очков в ЛЧ
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
Футбол | 08.11.2023, 22:13
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана
Футбол | 08.11.2023, 14:30
Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана
Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПУШИЧ: «Сыграли феноменально. Евровесна – это очень хороший результат»
ПУШИЧ: «Сыграли феноменально. Евровесна – это очень хороший результат»
08.11.2023, 02:19 4
Футбол
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
07.11.2023, 01:25 3
Теннис
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
07.11.2023, 04:43 24
Футбол
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
07.11.2023, 21:15 5
Футбол
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
07.11.2023, 23:59 7
Футбол
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
08.11.2023, 13:22 65
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
07.11.2023, 21:34 6
Футбол
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем