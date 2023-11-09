Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал» Мадрид и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

После завершения поединка главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных:

«Это было хорошее выступление. Мы были в затруднительном положении, начиная с пенальти в наш адрес, но Лунин сыграл великолепно.

Я думал, что мы все контролируем. Мы вырвались вперед, но, прежде всего, когда игра была открытой и растянутой, мы выглядели очень опасно.

Если вы можете открыть игру, все будет проще. Это не дает нам запутаться, и мне понравилось, как мы завершили матч парой действительно хороших переходов во втором тайме.

Браим Диас провел хорошую ночь и, признаю, возможно, заслужил, чтобы остаться на поле подольше. Он забил один гол, ассистировал, проделал потрясающую работу в защите... Что еще я могу сказать? В этом наша сила: каждый в команде вносит свой вклад.

Для нас это действительно хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин. На разминке Кепа почувствовал небольшой мышечный дискомфорт; мы проверим это в четверг утром. Мы до сих пор не знаем, что это такое, но сейчас не время подвергать ненужному риску кого-либо из наших игроков».

Игрок матча Родриго:

«Когда Браим повернулся ко мне и крикнул, что это «твоя цель», это просто еще одно свидетельство блестящего командного духа и единства, которые есть в этой команде. Я сказал нечто подобное, когда Винисиус позже сделал результативную передачу.

Я думаю, это правда, что третий гол был довольно привлекательным, с большим количеством быстрых движений мяча, но это означало, что у меня было очень мало времени, чтобы решить, как его забить. На этот раз я все сделал правильно!

Я обожаю здесь играть, на Сантьяго Бернабеу. У нас фантастические фанаты, и приятно иметь возможность порадовать их».