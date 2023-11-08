8 ноября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Брагой». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда явно настроена на реванш после неудач в прошлом сезоне, когда, при обилии трофеев в целом, были поражения в основных турнирах, Лиге чемпионов и Примере. Сейчас подопечные Карло Анчелотти и там, и там хороши. Без осечек не обходилось на внутренней арене, дерби Атлетико проиграли - но зато потом победили, в том числе, и выездное Эль Класико с Барселоной, выбравшись на 1-е место там. Ну, а в Лиге чемпионов никто и не ждал каких-то серьезных проблем для королевского клуба. Не все так уж гладко прошло, но вырывались победы и над берлинским Унионом дома, и с Наполи на выезде. А с Брагой, наоборот, сначала забили дважды (и снова не обошлось без мяча звездного новичка, Беллингхэма), и только потом архиепископы заставили немного понервничать, забив свой мяч.

Брага

Клуб в прошлом сезоне смог превзойти ожидания, потеснив Спортинг из Лиссабона и завоевав бронзу. Но сейчас, наоборот, архиепископы не просто не оказывают конкуренцию тройке привычных грандов, но и рискуют утратить привычное 4-е место - уж очень упорно набирает очки в Примейре Витория Гимараэш. Возможно, уж очень много сил отнимает редкий шанс сыграть в Лиге чемпионов. Там португальцам пришлось стартовать с квалификации - выбили последовательно Бачку-Тополу и Панатинаикос. Но уже на групповом этапе команда взяла только победу над дебютантом-аутсайдером, Унионом, когда в самой концовке вышло оформить 3-2 в пользу гостей. Но другие клубы были сильнее подопечных Артура Жорже, и не только Реал, но и Наполи, причем все в пользу итальянцев решил поздний автогол.

Статистика личных встреч

Поединок в октябре был первым между этими клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом галактикос, и с этим нет смысла спорить. Ставим на то, что гости выиграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,63).