08.11.2023 22:00 – FT 3 : 0
Лига чемпионов09 ноября 2023, 01:25 | Обновлено 09 ноября 2023, 01:44
667
1
Реал – Брага – 3:0. Суперсейвы Лунина с отбитым пенальти. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го тура ЛЧ в группе С
09 ноября 2023, 01:25 | Обновлено 09 ноября 2023, 01:44
667
1
8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал» Мадрид и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».
Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.
За матч Лунин отбил пенальти, а также сделал еще 3 сейва.
Лига чемпионов. 8 ноября
Группа С. 4-й тур
Реал Мадрид – Брага – 3:0
Голы: Браим Диас, 27, Винисиус Жуниор, 58, Родриго, 61
Видео голов и обзор матча:
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 ноября 2023, 05:45 6
Наставник «Барселоны» прокомментировал поражение в Лиге чемпионов
Футбол | 08 ноября 2023, 20:36 9
8 ноября «Бенфика» играет против испанской команды в 4-м туре Лиге чемпионов
Футбол | 08.11.2023, 08:55
Футбол | 09.11.2023, 00:59
Футбол | 08.11.2023, 13:22
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Лунін ТОП!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.11.2023, 07:10 11
07.11.2023, 22:40 1
07.11.2023, 20:30 2
08.11.2023, 22:13 10
07.11.2023, 21:34 6
07.11.2023, 21:15 5
07.11.2023, 21:42 324