Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Брага – 3:0. Суперсейвы Лунина с отбитым пенальти. Видео голов
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
08.11.2023 22:00 – FT 3 : 0
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 01:25 | Обновлено 09 ноября 2023, 01:44
667
1

Реал – Брага – 3:0. Суперсейвы Лунина с отбитым пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура ЛЧ в группе С

09 ноября 2023, 01:25 | Обновлено 09 ноября 2023, 01:44
667
1
Реал – Брага – 3:0. Суперсейвы Лунина с отбитым пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал» Мадрид и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

За матч Лунин отбил пенальти, а также сделал еще 3 сейва.

Лига чемпионов. 8 ноября

Группа С. 4-й тур

Реал Мадрид – Брага – 3:0

Голы: Браим Диас, 27, Винисиус Жуниор, 58, Родриго, 61

Видео голов и обзор матча:

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
По теме:
Бавария – Галатасарай – 2:1. Дубль Кейна вывел мюнхенцев в плей-офф. Видео
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»
Арсенал – Севилья – 2:0. Зинченко разогнал атаку с аута. Видео голов, обзор
Реал Мадрид Брага Лига чемпионов видео голов и обзор Винисиус Жуниор Браим Диас Родриго Гоес Андрей Лунин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
Футбол | 08 ноября 2023, 05:45 6
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»

Наставник «Барселоны» прокомментировал поражение в Лиге чемпионов

ВИДЕО. Трубин пропустил 3 гола от Реала Сосьедад за 1-й тайм в ЛЧ. Мог и 5
Футбол | 08 ноября 2023, 20:36 9
ВИДЕО. Трубин пропустил 3 гола от Реала Сосьедад за 1-й тайм в ЛЧ. Мог и 5
ВИДЕО. Трубин пропустил 3 гола от Реала Сосьедад за 1-й тайм в ЛЧ. Мог и 5

8 ноября «Бенфика» играет против испанской команды в 4-м туре Лиге чемпионов

ЦЫГАНЫК: «Что нужно сделать, чтобы Шевченко ударил арбитра, я не знаю»
Футбол | 08.11.2023, 08:55
ЦЫГАНЫК: «Что нужно сделать, чтобы Шевченко ударил арбитра, я не знаю»
ЦЫГАНЫК: «Что нужно сделать, чтобы Шевченко ударил арбитра, я не знаю»
ПСВ обыграл Ланс и вернулся в борьбу за выход в плей-офф ЛЧ
Футбол | 09.11.2023, 00:59
ПСВ обыграл Ланс и вернулся в борьбу за выход в плей-офф ЛЧ
ПСВ обыграл Ланс и вернулся в борьбу за выход в плей-офф ЛЧ
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Футбол | 08.11.2023, 13:22
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VK-Sport
Лунін ТОП!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
07.11.2023, 07:10 11
Теннис
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 1
Футбол
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
08.11.2023, 22:13 10
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
07.11.2023, 21:34 6
Футбол
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
07.11.2023, 21:15 5
Футбол
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 324
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем