8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал» Мадрид и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

За матч Лунин отбил пенальти, а также сделал еще 3 сейва.

Лига чемпионов. 8 ноября

Группа С. 4-й тур

Реал Мадрид – Брага – 3:0

Голы: Браим Диас, 27, Винисиус Жуниор, 58, Родриго, 61

Видео голов и обзор матча: