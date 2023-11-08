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Бавария
08.11.2023 22:00 - : -
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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 20:09 | Обновлено 08 ноября 2023, 20:13
118
0

Арсенал – Севилья, Реал – Брага и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE

8 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги чемпионов

08 ноября 2023, 20:09 | Обновлено 08 ноября 2023, 20:13
118
0
Арсенал – Севилья, Реал – Брага и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов. 4-й тур. 8 ноября

  • 19:45. Наполи – Унион Берлин
  • 19:45. Реал Сосьедад – Бенфика
  • 22:00. Арсенал – Севилья
  • 22:00. Бавария – Галатасарай
  • 22:00. РБ Зальцбург – Интер
  • 22:00. Копенгаген – Ман Юнайтед
  • 22:00. ПСВ Эйндховен – Ланс
  • 22:00. Реал Мадрид – Брага

Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO

22:00. Арсенал – Севилья

22:00. Бавария – Галатасарай

22:00. РБ Зальцбург – Интер

22:00. Копенгаген – Ман Юнайтед

22:00. ПСВ Эйндховен – Ланс

22:00. Реал Мадрид – Брага

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Источник Sport.ua
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