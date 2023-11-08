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Лига чемпионов08 ноября 2023, 20:09 | Обновлено 08 ноября 2023, 20:13
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Арсенал – Севилья, Реал – Брага и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
8 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги чемпионов
08 ноября 2023, 20:09 | Обновлено 08 ноября 2023, 20:13
118
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Вечером 8 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
🏆 Лига чемпионов. 4-й тур. 8 ноября
- 19:45. Наполи – Унион Берлин
- 19:45. Реал Сосьедад – Бенфика
- 22:00. Арсенал – Севилья
- 22:00. Бавария – Галатасарай
- 22:00. РБ Зальцбург – Интер
- 22:00. Копенгаген – Ман Юнайтед
- 22:00. ПСВ Эйндховен – Ланс
- 22:00. Реал Мадрид – Брага
Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO
22:00. Арсенал – Севилья
22:00. Бавария – Галатасарай
22:00. РБ Зальцбург – Интер
22:00. Копенгаген – Ман Юнайтед
22:00. ПСВ Эйндховен – Ланс
22:00. Реал Мадрид – Брага
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