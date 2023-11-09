Интер обыграл РБ Зальцбург и вместе с Реалом Сосьедад вышел в 1/8 финала

8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

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Итальянский Интер обыграл австрийский РБ Зальцбург (1:0) в гостевом матче 4-го тура ЛЧ.

Единственный гол забил Лаутаро Мартинес на 85-й минуте с пенальти.

Из группы D Реал Сосьедад и Интер досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов (по 10 очков).

РБ Зальцбург (3 балла) и Бенфика (0 пунктов) разыграют третье место и путевку в Лигу Европы.

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 8 ноября

РБ Зальцбург – Интер – 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 85 (пен)

Турнирная таблица