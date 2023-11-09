Интер обыграл РБ Зальцбург и вместе с Реалом Сосьедад вышел в 1/8 финала
РБ Зальцбург и Бенфика разыграют третье место и путевку в Лигу Европы
8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
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Итальянский Интер обыграл австрийский РБ Зальцбург (1:0) в гостевом матче 4-го тура ЛЧ.
Единственный гол забил Лаутаро Мартинес на 85-й минуте с пенальти.
Из группы D Реал Сосьедад и Интер досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов (по 10 очков).
РБ Зальцбург (3 балла) и Бенфика (0 пунктов) разыграют третье место и путевку в Лигу Европы.
Лига чемпионов 2023/24
4-й тур, 8 ноября
РБ Зальцбург – Интер – 0:1
Гол: Лаутаро Мартинес, 85 (пен)
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