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Лига Чемпионов
РБ Зальцбург
08.11.2023 22:00 – FT 0 : 1
Интер Милан
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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 00:40 | Обновлено 09 ноября 2023, 00:59
34
0

Интер обыграл РБ Зальцбург и вместе с Реалом Сосьедад вышел в 1/8 финала

РБ Зальцбург и Бенфика разыграют третье место и путевку в Лигу Европы

09 ноября 2023, 00:40 | Обновлено 09 ноября 2023, 00:59
34
0
Интер обыграл РБ Зальцбург и вместе с Реалом Сосьедад вышел в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

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Итальянский Интер обыграл австрийский РБ Зальцбург (1:0) в гостевом матче 4-го тура ЛЧ.

Единственный гол забил Лаутаро Мартинес на 85-й минуте с пенальти.

Из группы D Реал Сосьедад и Интер досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов (по 10 очков).

РБ Зальцбург (3 балла) и Бенфика (0 пунктов) разыграют третье место и путевку в Лигу Европы.

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 8 ноября

РБ Зальцбург – Интер – 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 85 (пен)

Турнирная таблица

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Лига чемпионов Интер Милан РБ Зальцбург Реал Сосьедад Бенфика видео голов и обзор Лаутаро Мартинес пенальти
Источник Sport.ua
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