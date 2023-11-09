08.11.2023 22:00 – FT 0 : 1
Лига чемпионов09 ноября 2023, 03:50 |
43
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РБ Зальцбург – Интер – 0:1. Чемпион мира забил с пенальти на 85-й. Видео
Смотрите видеообзор матча 4-го тура ЛЧ в группе D
09 ноября 2023, 03:50 |
43
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8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе D между командами «РБ Зальцбург» и «Интер» Милан». Игра завершилась минимальной победой миланского клуба со счетом 1:0.
Единственный гол на 85-й минуте забил чемпион мира в составе сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, который реализовал пенальти.
Лига чемпионов. 8 ноября
Группа D. 4-й тур
РБ Зальцбург – Интер Милан – 0:1
Гол: Мартинес, 85 (пен.)
Видео голов и обзор матча:
События матча
85’
ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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