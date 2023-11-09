8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе D между командами «РБ Зальцбург» и «Интер» Милан». Игра завершилась минимальной победой миланского клуба со счетом 1:0.

Единственный гол на 85-й минуте забил чемпион мира в составе сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, который реализовал пенальти.

Лига чемпионов. 8 ноября

Группа D. 4-й тур

РБ Зальцбург – Интер Милан – 0:1

Гол: Мартинес, 85 (пен.)

Видео голов и обзор матча: