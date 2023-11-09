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Лига Чемпионов
РБ Зальцбург
08.11.2023 22:00 – FT 0 : 1
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 03:50 |
43
0

РБ Зальцбург – Интер – 0:1. Чемпион мира забил с пенальти на 85-й. Видео

Смотрите видеообзор матча 4-го тура ЛЧ в группе D

09 ноября 2023, 03:50 |
43
0
РБ Зальцбург – Интер – 0:1. Чемпион мира забил с пенальти на 85-й. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе D между командами «РБ Зальцбург» и «Интер» Милан». Игра завершилась минимальной победой миланского клуба со счетом 1:0.

Единственный гол на 85-й минуте забил чемпион мира в составе сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, который реализовал пенальти.

Лига чемпионов. 8 ноября

Группа D. 4-й тур

РБ Зальцбург – Интер Милан – 0:1

Гол: Мартинес, 85 (пен.)

Видео голов и обзор матча:

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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РБ Зальцбург Интер Милан Лаутаро Мартинес пенальти видео голов и обзор Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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