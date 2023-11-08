Есть ли вина Трубина? Бенфика уступила Реалу Сосьедад, у орлов 0 очков в ЛЧ

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе D между командами «Реал Сосьедад» и «Бенфика». Игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин отстоял в воротах португальского коллектива весь поединок.

Все 3 мяча «бело-голубые» забили в 1-м тайме. Отличились Микель Мерино (6), Микель Оярсабаль (11), Андер Барренечеа (21).

На старте второго тайма единственный мяч в составе «Бенфики» забил Рафа Силва.

Сейчас у «орлов» 0 очков после 4 туров и 4-е место в квартете D. 1-я позиция у «Реала Сосьедад» (10), 2-я – у «Интера» (7), 3-я – у «РБ Зальцбург» (3).

Лига чемпионов. 8 ноября

Группа D. 4-й тур

Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1

Голы: Мерино, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 – Рафа Силва, 49