Есть ли вина Трубина? Бенфика уступила Реалу Сосьедад, у орлов 0 очков в ЛЧ
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу испанской команды
8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе D между командами «Реал Сосьедад» и «Бенфика». Игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин отстоял в воротах португальского коллектива весь поединок.
Все 3 мяча «бело-голубые» забили в 1-м тайме. Отличились Микель Мерино (6), Микель Оярсабаль (11), Андер Барренечеа (21).
На старте второго тайма единственный мяч в составе «Бенфики» забил Рафа Силва.
Сейчас у «орлов» 0 очков после 4 туров и 4-е место в квартете D. 1-я позиция у «Реала Сосьедад» (10), 2-я – у «Интера» (7), 3-я – у «РБ Зальцбург» (3).
Лига чемпионов. 8 ноября
Группа D. 4-й тур
Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1
Голы: Мерино, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 – Рафа Силва, 49
🔚 ¡¡FINAAAAAAAAAAAAAAAL!! Otra victoria más en Europa. Por vosotros. AUPA REAL!!! 💙💙💙#UCL | #WeareReal pic.twitter.com/1UTq0nZVsU— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 8, 2023
Full-time.#RSOSLB • #UCL pic.twitter.com/VlY1rR3cu1— SL Benfica (@slbenfica_en) November 8, 2023
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