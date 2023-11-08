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Лига Чемпионов
Реал Сосьедад
08.11.2023 19:45 – FT 3 : 1
Бенфика
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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 21:41 | Обновлено 08 ноября 2023, 21:44
1875
5

Есть ли вина Трубина? Бенфика уступила Реалу Сосьедад, у орлов 0 очков в ЛЧ

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу испанской команды

08 ноября 2023, 21:41 | Обновлено 08 ноября 2023, 21:44
1875
5
Есть ли вина Трубина? Бенфика уступила Реалу Сосьедад, у орлов 0 очков в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе D между командами «Реал Сосьедад» и «Бенфика». Игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин отстоял в воротах португальского коллектива весь поединок.

Все 3 мяча «бело-голубые» забили в 1-м тайме. Отличились Микель Мерино (6), Микель Оярсабаль (11), Андер Барренечеа (21).

На старте второго тайма единственный мяч в составе «Бенфики» забил Рафа Силва.

Сейчас у «орлов» 0 очков после 4 туров и 4-е место в квартете D. 1-я позиция у «Реала Сосьедад» (10), 2-я – у «Интера» (7), 3-я – у «РБ Зальцбург» (3).

Лига чемпионов. 8 ноября

Группа D. 4-й тур

Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1

Голы: Мерино, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 – Рафа Силва, 49

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Бенфика Реал Сосьедад Микель Оярсабаль Лига чемпионов Анатолий Трубин Андер Барренечеа Рафа Силва
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Viktor Shuper
там Трубін ні до чого, захисту в команді нуль, самі собі привозять
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+1
New Zealander
Бенфика и Антверпен остаются единствеными командами в этой ЛЧ у кого до сих пор ноль очков
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+1
GloryUkraine
Коли воротар пропускає і команда програє, а тим більше не один гол, то хочеш чи ні, а його будуть звинувачувати. 
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0
Gargantua
всего год понадобился Шмидту чтобы развалить команду
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0
ZANREGENT1993
Трупин
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-3
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