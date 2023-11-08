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Реал Сосьедад
08.11.2023 19:45 - : -
Бенфика
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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 06:39 |
61
0

Реал Сосьедад – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 8 ноября в 19:45 по Киеву

08 ноября 2023, 06:39 |
61
0
Реал Сосьедад – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября на «Реале Арена» пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Бенфикой». Старт поединка намечен на 19:45 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

Команда смогла заметно прибавить при Иманоле Альгуасиле - кстати, своем же воспитаннике. Тот смог сначала выиграть первый трофей с того давнего времени, когда сам начинал как футболист - чурри-урдин стали победителями кубка Испании. Но вот забраться в квартет лучших в Примере и потом не получалось. Благо, что в прош лом сезоне сдулась Севилья, завсегдатай топ-4 - и освободившуюся нишу как раз и занял представитель Сан-Себастьяна. И показывает, что не зря тут находится. Даже Интер, финалист прошлого розыгрыша, избежал поражения испанцам за счет позднего гола Лаутаро Мартинеса. Но потом, с более простыми оппонентами, были победы: 2-0 в Зальцбурге против Ред Булла, 1-0 в Лиссабоне. По сути, остается выиграть только 1 из оставшихся матчей - почему бы не прямо сейчас, дома?

Бенфика

Клуб прекрасно провела прошлый сезон. Рогер Шмидт подтвердил верность решения пригласить именно себя на пост, наконец-то приведя орлов к победе в Примейре. Но сейчас уже нет такого куража, как год назад. Даже на внутренней арене хватало проблем и осечек. Ну, а в Лиге чемпионов команда, которая уже приучила к выходам в плей-офф (и даже не пропускала туда Барселону при Жорже Жезуше!), Трубин и компания откровенно проваливаются. Они проиграли все поединки. Причем сразу провалились напрочь, наломав дров: привезли пару пенальти, заработали удаления и, как итог, уступили 0-2 дома Ред Буллу. Ну, а потом были просто слишком сильные противники, и в итоге как Интер в Милане, так и Реал Сосьедад в Португалии по голу все же забивали.

Статистика личных встреч

24-го октября клубы провели первый очный поединок - до этого не было даже товарищеских игр.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что чурри-урдин смогут и тут взять максимум. Согласимся - выиграв на выезде, испанцы повторят это и дома (коэффициент - 2,0).

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Источник Sport.ua
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