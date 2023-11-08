8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе D между командами «Реал Сосьедад» и «Бенфика». Игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин отстоял в воротах португальского коллектива весь поединок.

Лига чемпионов. 8 ноября

Группа D. 4-й тур

Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1

Голы: Мерино, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 – Рафа Силва, 49

Видеообзор матча: