08.11.2023 19:45 – FT 3 : 1
Лига чемпионов08 ноября 2023, 22:36 |
1061
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Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1. У Трубина не было шансов спасти. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов в группе D
08 ноября 2023, 22:36 |
1061
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8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе D между командами «Реал Сосьедад» и «Бенфика». Игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин отстоял в воротах португальского коллектива весь поединок.
Лига чемпионов. 8 ноября
Группа D. 4-й тур
Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1
Голы: Мерино, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 – Рафа Силва, 49
Видеообзор матча:
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Реал Сосьедад).
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