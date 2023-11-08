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Лига Чемпионов
Реал Сосьедад
08.11.2023 19:45 – FT 3 : 1
Бенфика
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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 22:36 |
1061
1

Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1. У Трубина не было шансов спасти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов в группе D

08 ноября 2023, 22:36 |
1061
1
Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1. У Трубина не было шансов спасти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе D между командами «Реал Сосьедад» и «Бенфика». Игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин отстоял в воротах португальского коллектива весь поединок.

Лига чемпионов. 8 ноября

Группа D. 4-й тур

Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1

Голы: Мерино, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 – Рафа Силва, 49

Видеообзор матча:

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Реал Сосьедад).
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Анатолий Трубин Бенфика Реал Сосьедад Микель Оярсабаль Микель Мерино Лига чемпионов Рафа Силва Андер Барренечеа видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Gargantua
какая блестящая техника у этого Барренчеа
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