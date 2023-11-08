08.11.2023 19:45 – 47’ 1 : 0
Лига чемпионов08 ноября 2023, 19:45 |
1162
21
Реал Сосьедад – Бенфика. Трубин – в основе. Наполи – Унион. Смотреть LIVE
8 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги чемпионов
08 ноября 2023, 19:45 |
1162
21
Вечером 8 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основном составе португальской «Бенфики».
🏆 Лига чемпионов. 4-й тур. 8 ноября
- 19:45. Реал Сосьедад – Бенфика
- 19:45. Наполи – Унион Берлин
Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO
19:45. Реал Сосьедад – Бенфика
19:45. Наполи – Унион Берлин
События матча
39’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Наполи).
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так наш СаШо 45+ річний і то достойніше провів би ці стартові 20 хв. за таку потужну останніх часів СЛБ за керма Роджера Шмідта
Відбиті вболівальники нічо не скажеш