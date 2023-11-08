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  4. Реал Сосьедад – Бенфика. Трубин – в основе. Наполи – Унион. Смотреть LIVE
Лига Чемпионов
Наполи
08.11.2023 19:45 – 47 1 : 0
Унион Берлин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 19:45 |
1162
21

Реал Сосьедад – Бенфика. Трубин – в основе. Наполи – Унион. Смотреть LIVE

8 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги чемпионов

08 ноября 2023, 19:45 |
1162
21
Реал Сосьедад – Бенфика. Трубин – в основе. Наполи – Унион. Смотреть LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 8 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основном составе португальской «Бенфики».

🏆 Лига чемпионов. 4-й тур. 8 ноября

  • 19:45. Реал Сосьедад – Бенфика
  • 19:45. Наполи – Унион Берлин

Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO

19:45. Реал Сосьедад – Бенфика

19:45. Наполи – Унион Берлин

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Наполи).
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Лига чемпионов Реал Сосьедад Бенфика Анатолий Трубин Наполи Унион Берлин смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Комментарии 21
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Sergey RockStar
Те, кто огонят на Трубина, вы вообще футбол смотрите? У Бенфики защита дно, вины Трубина в пропущенных никакой.
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+2
Remark
Перший "хет-трік" Трубіна в Бенфіці.
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+2
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Nordenus
Бенфика просто мертвая, ужас...
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+2
T-800
де ж ви, с у к и, вчьорашні з ды на мо ю?
так наш СаШо 45+ річний і то достойніше провів би ці стартові 20 хв. за таку потужну останніх часів СЛБ за керма Роджера Шмідта
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+2
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Иван Качура
Таке враження, що Трубін на пониження пішов...адекватних замін гравцям, що були основні минулого сезону і були продані, немає. Захисту просто немає. В атаці мрак. 
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+1
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NoMad
Трубін йде на рекорд)
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+1
AutumnBridge
Уже труба Трубину.    От ворот и до ворот Сосьедад Орлов ляля...
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+1
Empty
А в Португалії пропустили менше тільки порту 
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0
Empty
4 гри 0 забитих в лч , таке собі ) думали 4 рази по 0:0 зіграти ?)
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0
Перець
Діло труба
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0
T-800
ТОЛЯ - ДИРКА!!!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Empty
Головне в дк все впорядку 
Відбиті вболівальники нічо не скажеш 
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-1
Remark
Сосєдаться різня!? Чи все ж таки достойно програють?
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-1
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