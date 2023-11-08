ВИДЕО. Трубин пропустил 3 гола от Реала Сосьедад за 1-й тайм в ЛЧ. Мог и 5
8 ноября «Бенфика» играет против испанской команды в 4-м туре Лиге чемпионов
8 ноября проходит матча в 4-м туре Лиги чемпионов в группе D между командами «Реал Сосьедад» и «Бенфика».
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.
В первом тайме испанская команда 4 раза поразила ворота португальской. Однако 1 раз гол был не засчитан из-за игры рукой при атаке.
❗️ ВИДЕО. Трубин пропустил 3 гола от Реала Сосьедад за 45 минут в ЛЧ. Мог и 5
На 27-й «Реал Сосьедад» имел шанс забить 4-й с пенальти, однако Браис Мендес не реализовал 11-метровый.
За первые 45 минут у «бело-голубых» забили Микель Мерино (6), Микель Оярсабаль (11), Андер Барренечеа (21).
Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Реал Сосьедад – Бенфика
⏸ Descanso en el Reale Arena. Qué espectáculo. Impresionante. AUPA REAL!!!! 💙#UCL | #WeareReal pic.twitter.com/npjGLfIBWF— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 8, 2023
Half-time.#RSOSLB • #UCL pic.twitter.com/cqRQ5LLdJw— SL Benfica (@slbenfica_en) November 8, 2023
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