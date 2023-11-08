ВИДЕО. Трубин пропустил 3 гола от Реала Сосьедад за 1-й тайм в ЛЧ. Мог и 5

8 ноября проходит матча в 4-м туре Лиги чемпионов в группе D между командами «Реал Сосьедад» и «Бенфика».

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.

В первом тайме испанская команда 4 раза поразила ворота португальской. Однако 1 раз гол был не засчитан из-за игры рукой при атаке.

❗️ ВИДЕО. Трубин пропустил 3 гола от Реала Сосьедад за 45 минут в ЛЧ. Мог и 5

На 27-й «Реал Сосьедад» имел шанс забить 4-й с пенальти, однако Браис Мендес не реализовал 11-метровый.

За первые 45 минут у «бело-голубых» забили Микель Мерино (6), Микель Оярсабаль (11), Андер Барренечеа (21).

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Реал Сосьедад – Бенфика