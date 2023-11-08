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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 20:36 | Обновлено 08 ноября 2023, 20:38
1323
5

ВИДЕО. Трубин пропустил 3 гола от Реала Сосьедад за 1-й тайм в ЛЧ. Мог и 5

8 ноября «Бенфика» играет против испанской команды в 4-м туре Лиге чемпионов

08 ноября 2023, 20:36 | Обновлено 08 ноября 2023, 20:38
1323
5
ВИДЕО. Трубин пропустил 3 гола от Реала Сосьедад за 1-й тайм в ЛЧ. Мог и 5
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

8 ноября проходит матча в 4-м туре Лиги чемпионов в группе D между командами «Реал Сосьедад» и «Бенфика».

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.

В первом тайме испанская команда 4 раза поразила ворота португальской. Однако 1 раз гол был не засчитан из-за игры рукой при атаке.

❗️ ВИДЕО. Трубин пропустил 3 гола от Реала Сосьедад за 45 минут в ЛЧ. Мог и 5

На 27-й «Реал Сосьедад» имел шанс забить 4-й с пенальти, однако Браис Мендес не реализовал 11-метровый.

За первые 45 минут у «бело-голубых» забили Микель Мерино (6), Микель Оярсабаль (11), Андер Барренечеа (21).

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Реал Сосьедад – Бенфика

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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fin
Трубін винуватий, мабуть, і в тому, що Бенфіка єдина команда із 32-х в теперішньому груповому етапі Ліги Чемпіонів за 3,5 матчі не забила жодного голу.
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+2
john
Справа не в Трубі а в грі бенфіки
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+2
nicksaf
а чего не 7?
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0
Burevestnik
не зараховано 2 голи: 
перший - гра рукою,
другий - офсайд. 
татотаке...   
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0
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