Камбек Мексики. Определены полуфиналисты Лиги наций КОНКАКАФ
В полуфиналах 20 марта 2025 года сыграют: США – Панама, Канада – Мексика
По итогам четвертьфиналов определены полуфиналисты Лиги наций КОНКАКАФ.
Мексика в драматичном матче сумела отыграть фору в два мяча (0:2 в первой игре) у Гондураса и прошла дальше, забив решающие голы на 85-й и 90+7 мин (4:0 в ответной игре).
Голы у мексиканцев забили Рауль Хименес (42 мин), Хенри Мартин (72 мин, 90+7 мин – пен), Хорхе Санчес (85 мин).
Также в полуфиналы пробились команды США, Канады и Панамы. Эти 4 команды также получили путевки в 2025 CONCACAF Gold Cup.
Финал четырех Лиги наций КОНКАКАФ пройдет в марте 2025 года в американском городе Инглвуд (штат Калифорния).
В полуфиналах 20 марта 2025 года сыграют: США – Панама, Канада – Мексика. Победители встретятся 23 марта в финальном матче за трофей.
Лига наций КОНКАКАФ 2024/25
1/4 финала. Ответные матчи, 19–20 ноября 2024
- Панама – Коста-Рика – 2:2 [первый матч – 1:0]
- США – Ямайка – 4:2 [первый матч – 1:0]
- Канада – Суринам – 3:0 [первый матч – 1:0]
- Мексика – Гондурас – 4:0 [первый матч – 0:2]
1/2 финала, 20 марта 2025
- США – Панама
- Канада – Мексика
Финал. 23 марта 2025
Сетка плей-офф
ВИДЕО. Мексика – Гондурас – 4:0 [первый матч – 0:2]
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