Камбек Мексики. Определены полуфиналисты Лиги наций КОНКАКАФ

По итогам четвертьфиналов определены полуфиналисты Лиги наций КОНКАКАФ.

Мексика в драматичном матче сумела отыграть фору в два мяча (0:2 в первой игре) у Гондураса и прошла дальше, забив решающие голы на 85-й и 90+7 мин (4:0 в ответной игре).

Голы у мексиканцев забили Рауль Хименес (42 мин), Хенри Мартин (72 мин, 90+7 мин – пен), Хорхе Санчес (85 мин).

Также в полуфиналы пробились команды США, Канады и Панамы. Эти 4 команды также получили путевки в 2025 CONCACAF Gold Cup.

Финал четырех Лиги наций КОНКАКАФ пройдет в марте 2025 года в американском городе Инглвуд (штат Калифорния).

В полуфиналах 20 марта 2025 года сыграют: США – Панама, Канада – Мексика. Победители встретятся 23 марта в финальном матче за трофей.

Читайте также: Легионер Динамо помог сборной Панамы выйти в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ

Лига наций КОНКАКАФ 2024/25

1/4 финала. Ответные матчи, 19–20 ноября 2024

Панама – Коста-Рика – 2:2 [первый матч – 1:0]

– Коста-Рика – 2:2 [первый матч – 1:0] США – Ямайка – 4:2 [первый матч – 1:0]

– Ямайка – 4:2 [первый матч – 1:0] Канада – Суринам – 3:0 [первый матч – 1:0]

– Суринам – 3:0 [первый матч – 1:0] Мексика – Гондурас – 4:0 [первый матч – 0:2]

1/2 финала, 20 марта 2025

США – Панама

Канада – Мексика

Финал. 23 марта 2025

Сетка плей-офф

ВИДЕО. Мексика – Гондурас – 4:0 [первый матч – 0:2]