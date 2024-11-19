Легионер Динамо помог сборной Панамы выйти в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ

19 ноября состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ, в котором Панама встретилась с Коста-Рикой. Первый матч завершился минимальной победой Панамы 1:0.

Задача панамцев заключалась в том, чтобы не проиграть. Первый тайм прошел по сценарию сборной Панамы. На 14-й минуте Сезар Блекман открыл счет. Затем Алехандро Бран сравнял счет, но на 45+3-й минуте Пума снова вывел Панаму вперед.

Во втором тайме на поле появился нападающий киевского «Динамо» Эдуардо Герреро. Ему доверили сыграть чуть больше 20 минут. За это время Панама пропустила от Алонсо Мартинеса и осталась в меньшинстве, так как красную карточку получил Фидель Эскобар.

Матч завершился ничьей 2:2, и сборная Панамы прошла в Финал четырёх.

Лига наций КОНКАКАФ. Четвертьфинал. 19 ноября

Панама – Коста-Рика – 2:2 (3:2)

Голы: Блекман, 14, Пума, 45+3 – Бран, 24, Мартинес, 73

Удаление: Эскобар, 89