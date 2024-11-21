Твенте (Ж) – Реал Мадрид (Ж) – 2:3. Два мяча после 90-й. Видео голов

20 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между нидерландским «Твенте» и испанским «Реал Мадрид».

«Реал Мадрид» уверенно переиграли соперниц со счётом 2:3 на стадионе «Гролс Весте» в Энсхеде.

Лиги чемпионов среди женщин. 4-й тур. 20 ноября

«Твенте» – «Реал Мадрид» – 2:3

Голы: Равенсберген 29, те Брейк, 90+6 – Кайседо 45+2, Бруун 71, Редондо, 90+4

Видеообзор матча: