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Лига чемпионов
21 ноября 2024, 22:38 | Обновлено 21 ноября 2024, 22:55
108
0

Твенте (Ж) – Реал Мадрид (Ж) – 2:3. Два мяча после 90-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин

21 ноября 2024, 22:38 | Обновлено 21 ноября 2024, 22:55
108
0
Твенте (Ж) – Реал Мадрид (Ж) – 2:3. Два мяча после 90-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между нидерландским «Твенте» и испанским «Реал Мадрид».

«Реал Мадрид» уверенно переиграли соперниц со счётом 2:3 на стадионе «Гролс Весте» в Энсхеде.

Лиги чемпионов среди женщин. 4-й тур. 20 ноября

«Твенте» – «Реал Мадрид» – 2:3

Голы: Равенсберген 29, те Брейк, 90+6 – Кайседо 45+2, Бруун 71, Редондо, 90+4

Видеообзор матча:

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Твенте Реал Мадрид видео голов и обзор Лига чемпионов по футболу среди женщин
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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