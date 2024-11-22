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Италия
22 ноября 2024, 09:23 | Обновлено 22 ноября 2024, 09:27
199
0

Ювентус настроен выкупить арендованного игрока в прямого конкурента

Пьер Калулу понравился руководству клуба

22 ноября 2024, 09:23 | Обновлено 22 ноября 2024, 09:27
199
0
Ювентус настроен выкупить арендованного игрока в прямого конкурента
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Калулу

Туринский «Ювентус» настроен активировать опцию выкупа контракта защитника «Милана» Пьера Калулу. Игрок находится в аренде в старой сеньоре.

Как сообщает инсайдер Никола Скира, зебры уже имеют определенную договоренность с Калулу. Игрок планирует подписать с клубом контракт до 2029 года.

За игрока «Ювентуса» придется отдать по контракту 14 миллионов евро плюс три миллиона в качестве бонусных выплат.

В этом сезоне за туринский клуб Пьер отыграл 13 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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Пьер Калулу Ювентус Милан чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Серии A
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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