Ювентус настроен выкупить арендованного игрока в прямого конкурента

Туринский «Ювентус» настроен активировать опцию выкупа контракта защитника «Милана» Пьера Калулу. Игрок находится в аренде в старой сеньоре.

Как сообщает инсайдер Никола Скира, зебры уже имеют определенную договоренность с Калулу. Игрок планирует подписать с клубом контракт до 2029 года.

За игрока «Ювентуса» придется отдать по контракту 14 миллионов евро плюс три миллиона в качестве бонусных выплат.

В этом сезоне за туринский клуб Пьер отыграл 13 матчей, однако результативными действиями не отличился.

