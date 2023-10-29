Дубль для Беатрис. Определены чемпионки парного разряда WTA Elite Trophy
Беатрис Хаддад Майя и Вероника Кудерметова в финале выиграли у Мию Като и Алдиды Сутджиади
29 октября состоялся финал парного разряда на малом Итоговом турнире WTA 2023.
В матче за трофей Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) и Вероника Кудерметова обыграли тандем Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия) в двух сетах за 1 час и 13 минут.
WTA Elite Trophy. Пары. Финал
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Вероника Кудерметова – Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 6:3, 6:3
Ранее Беатрис Хаддад Майя выиграла титул и в одиночном разряде.
Беатрис – первая теннисистка, которая оформила дубль на турнире WTA Elite Trophy.
🎊 First WTA doubles title together for Haddad Maia & @V_Kudermetova 🎊#WTAEliteTrophy pic.twitter.com/VP5NhCCqK4— wta (@WTA) October 29, 2023
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