Дубль для Беатрис. Определены чемпионки парного разряда WTA Elite Trophy

29 октября состоялся финал парного разряда на малом Итоговом турнире WTA 2023.

В матче за трофей Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) и Вероника Кудерметова обыграли тандем Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия) в двух сетах за 1 час и 13 минут.

WTA Elite Trophy. Пары. Финал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Вероника Кудерметова – Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 6:3, 6:3

Ранее Беатрис Хаддад Майя выиграла титул и в одиночном разряде.

Беатрис – первая теннисистка, которая оформила дубль на турнире WTA Elite Trophy.

🎊 First WTA doubles title together for Haddad Maia & @V_Kudermetova 🎊#WTAEliteTrophy pic.twitter.com/VP5NhCCqK4