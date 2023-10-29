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  4. Дубль для Беатрис. Определены чемпионки парного разряда WTA Elite Trophy
WTA
29 октября 2023, 17:15 |
106
0

Дубль для Беатрис. Определены чемпионки парного разряда WTA Elite Trophy

Беатрис Хаддад Майя и Вероника Кудерметова в финале выиграли у Мию Като и Алдиды Сутджиади

29 октября 2023, 17:15 |
106
0
Дубль для Беатрис. Определены чемпионки парного разряда WTA Elite Trophy
WTA. Беатрис Хаддад Майя

29 октября состоялся финал парного разряда на малом Итоговом турнире WTA 2023.

В матче за трофей Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) и Вероника Кудерметова обыграли тандем Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия) в двух сетах за 1 час и 13 минут.

WTA Elite Trophy. Пары. Финал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Вероника Кудерметова – Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 6:3, 6:3

Ранее Беатрис Хаддад Майя выиграла титул и в одиночном разряде.

Беатрис – первая теннисистка, которая оформила дубль на турнире WTA Elite Trophy.

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Определены финалистки турнира WTA Elite Trophy
Беатрис Хаддад Майя Вероника Кудерметова Мию Като Алдила Сутджиади WTA Elite Trophy
Источник Sport.ua
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