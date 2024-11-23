Это поможет продвинуться в Голливуд. Роналду советуют перейти в новый клуб

Нападающему «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду советуют рассмотреть возможность перехода в «Рексем».

Об этом заявил экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Меленстен, который хорошо знаком с португальцем.

«Криштиану Роналду в «Рексем»? В футболе может произойти все, что угодно», – сказал Меленстен в комментарии Tribal Football. «Главное, о чем он будет думать, – сможет ли он быть успешным в этой среде и сможет ли он добиться успеха там».

«Это интригующая идея, а с его профилем в социальных сетях это может помочь ему попасть в Голливуд благодаря связям с Райаном Рейнольдсом».

«Кто знает, может быть, он станет следующим Джеймсом Бондом. Если он хочет пойти в киноиндустрию, то с этой точки зрения я говорю варианту с «Рексемом»: «Да, давай, Криштиану, сделай это»».

«Рексем» сейчас занимает третье место в «Sky Bet League One» и имеет хорошие шансы на повышение в классе, а нынешний контракт Роналду с «Аль-Наср» истекает следующим летом.