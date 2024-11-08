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WTA
08 ноября 2024, 12:14 | Обновлено 08 ноября 2024, 12:29
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Завершились матчи Белой группы. Определены полуфинальные тандемы Итогового

Дабровски и Рутлифф одолели Доулхайд и Кравчик, Паолини и Эррани уступили Чан и Кудерметовой

08 ноября 2024, 12:14 | Обновлено 08 ноября 2024, 12:29
275
0
Завершились матчи Белой группы. Определены полуфинальные тандемы Итогового
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрин Рутлифф и Габриэла Дабровски

7 ноября состоялись матчи 3-го тура парного разряда в Белой группе на Итоговом турнире WTA 2024.

Тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в трех сетах переиграл американок Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик. Канадке и новозеландке понадобился 1 час и 35 минут.

Итальянский дуэт Сара Эррани / Жасмин Паолини на супертай-брейке уступил паре Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова. Итальянки отыграли 3 матчбола с 6:9, но после отдали два последних поинта. Встреча завершилась за 1 час и 49 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. Пары, 7 ноября

Белая группа. 3-й тур

  • Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – Кэролайн Доулхайд (США) / Дезире Кравчик (США) – 4:6, 6:3, [10:6]
  • Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) – Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова – 6:3, 6:7 (3:7), [9:11]

Дабровски и Рутлифф с тремя победами из трех заняли первое место в квартете и пробились в полуфинал. Вторую позицию в Белой группе заняли Чан и Кудерметова с двумя набранными очками. Паолини и Эррани – третьи (1 победа), Доулхайд и Кравчик стали четвертыми, проиграв все поединки.

В 1/2 финала Габриэла и Эрин встретятся с Николь Мелихар (США) и Эллен Перес (Австралия), а Чан и Вероника поборются против Катерины Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США). Дуэты Синякова / Таунсенд и Мелихар / Перес заняли первое и второе место соответственно в Зеленом квартете.

Полуфинальные игры запланированы на 8 ноября.

Видеообзор матча Дабровски / Рутлифф – Доулхайд / Кравчик

Відеоогляд матчу Эррани / Паолини – Чан Хао-Чин / К удерметова

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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