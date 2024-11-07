Киченок вылетела. Завершились все матчи Зеленой группы на WTA Finals 2024
В полуфинал парного разряда вышли дуэта Синякова / Таунсенд и Мелихар / Перес
6 ноября состоялись матчи 3-го тура парного разряда в Зеленой группе на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде.
Украинской-латвийский тандем Людмила Киченок / Алена Остапенко в двух сетах проиграл Николь Мелихар (США) и Эллен Перес (Австралия). Американе и австралийке понадобился всего 1 час.
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В заключительном поединке Катерина Синякова (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) в трех сетах переиграли дуэт Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия) за 1 час и 27 минут.
Итоговый турнир WTA 2024. Пары, 6 ноября
Зеленая группа. 3-й тур
- Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия) – 1:6, 3:6
- Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия) –3:6, 6:3, [10:8]
В полуфинал из этого квартета пробились пары Синякова / Таунсенд и Мелихар / Перес. На старте плей-офф они сыграют против второго и первого тандема Белой группы соответственно.
Киченок и Остапенко завершили выступления на Итоговом с тремя поражениями. Они стали четвертыми на групповом этапе. Третье место у Се Шувэй и Мертенс с одной викторией.
Итоговая таблица Белой группы
Видеообзор матча Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес
Видеообзор матча Се Шувэй / Мертенс – Синякова / Таунсенд
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