Битва сильнейших. Определены финалистки парного разряда на WTA Finals 2024
Трофей разыграют тандемы Дабровски / Рутлифф и Синякова / Таунсенд
8 ноября на Итоговом турнире WTA 2024 состоялись полуфинальные матчи парного разряда и была определена финальная пара.
Тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в двух сетах переиграл дуэт Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Канадке и новозеландке понадобился 1 час и 32 минуты.
В еще одной полуфинальной встрече сошлись пары Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) и Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова. Победу в двух партиях одержали чешка и американка.
Итоговый турнир WTA 2024. Пары. 1/2 финала, 8 ноября
- Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия) – Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – 6:7 (7:9), 1:6
- Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова – 6:0, 7:6 (7:5)
Мелихар / Перес и Синякова / Таунсенд выиграли все 4 поединка на кортах Эр-Рияда. Оба тандема стали первыми в своих квартетах на групповом этапе.
Ранее эти дуэты играли между собой только 1 раз – в финале Уимблдона 2024. Вместе с победой трофей тогда завоевали Катерина и Тейлор.
Финальный поединок в парном разряде запланирован на 9 ноября в 15:00 по Киеву. Сразу после этого начнется финал в одиночном разряде, где титул разыграют Коко Гофф и Чжэн Циньвень.
Видеообзор матча Мелихар / Перес – Дабровски / Рутлифф
Видеообзор матча Синякова / Таунсенд – Чан Хао-Чин / Кудерметова
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