Определена финальная пара WTA Finals 2024

8 ноября состоялись полуфинальные матчи Итогового турнира WTA 2024 и была определена финальная пара.

Чжэн Циньвень в двух сетах переиграла Барбору Крейчикову, а Коко Гофф одолела первую ракетку мира Арину Соболенко.

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Китаянка и американка проведут решающий поединок 9 ноября. Ранее девушки между собой играли только 1 раз. В четвертьфинале соревнований WTA 1000 в Риме 2024 Гофф одержала победу со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

На двоих Чжэн и Коко 42 года и 271 день. Это будет самый «молодой» финал WTA Finals с 2004 года.

Коко стала самой молодой финалисткой Итогового со времен Каролин Возняцки (2010 год), которая 14 лет назад уступила Ким Клейстерс.

Итоговый турнир WTA 2024. 1/2 финала