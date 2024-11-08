Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена финальная пара WTA Finals 2024
WTA
08 ноября 2024, 21:31 | Обновлено 08 ноября 2024, 22:14
673
0

Определена финальная пара WTA Finals 2024

Коко Гофф и Чжэн Циньвень 9 ноября разыграют трофей Итогового турнира

08 ноября 2024, 21:31 | Обновлено 08 ноября 2024, 22:14
673
0
Определена финальная пара WTA Finals 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

8 ноября состоялись полуфинальные матчи Итогового турнира WTA 2024 и была определена финальная пара.

Чжэн Циньвень в двух сетах переиграла Барбору Крейчикову, а Коко Гофф одолела первую ракетку мира Арину Соболенко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Китаянка и американка проведут решающий поединок 9 ноября. Ранее девушки между собой играли только 1 раз. В четвертьфинале соревнований WTA 1000 в Риме 2024 Гофф одержала победу со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

На двоих Чжэн и Коко 42 года и 271 день. Это будет самый «молодой» финал WTA Finals с 2004 года.

Коко стала самой молодой финалисткой Итогового со времен Каролин Возняцки (2010 год), которая 14 лет назад уступила Ким Клейстерс.

Итоговый турнир WTA 2024. 1/2 финала

  • Арина Соболенко – Коко Гофф – 6:7 (4:7), 3:6
  • Барбора Крейчикова – Чжэн Циньвень – 6:3, 7:5

По теме:
ВИДЕО. Гофф показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Синякова / Таунсенд – Чан Хао-Чин / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE
Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира
Барбора Крейчикова Коко Гофф Итоговый турнир WTA Арина Соболенко Чжэн Циньвень статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гол Мудрика признан лучшим в туре Лиги конференций
Футбол | 08 ноября 2024, 16:28 18
ВИДЕО. Гол Мудрика признан лучшим в туре Лиги конференций
ВИДЕО. Гол Мудрика признан лучшим в туре Лиги конференций

Гол украинца признали лучшим

Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Футбол | 07 ноября 2024, 23:55 273
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу

В меньшинстве киевляне продержались только тайм

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2024, 12:29
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Снигур вышла в полуфинал на турнире ITF W75 в Германии
Теннис | 08.11.2024, 19:49
Снигур вышла в полуфинал на турнире ITF W75 в Германии
Снигур вышла в полуфинал на турнире ITF W75 в Германии
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Футбол | 08.11.2024, 07:16
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
08.11.2024, 06:23 79
Футбол
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
07.11.2024, 07:48 11
Футбол
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 00:31 3
Теннис
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
07.11.2024, 17:25
Футбол
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 20:32
Теннис
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
07.11.2024, 06:23 14
Футбол
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
08.11.2024, 08:25 10
Футбол
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
08.11.2024, 10:03
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем