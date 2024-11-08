Определена финальная пара WTA Finals 2024
Коко Гофф и Чжэн Циньвень 9 ноября разыграют трофей Итогового турнира
8 ноября состоялись полуфинальные матчи Итогового турнира WTA 2024 и была определена финальная пара.
Чжэн Циньвень в двух сетах переиграла Барбору Крейчикову, а Коко Гофф одолела первую ракетку мира Арину Соболенко.
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Китаянка и американка проведут решающий поединок 9 ноября. Ранее девушки между собой играли только 1 раз. В четвертьфинале соревнований WTA 1000 в Риме 2024 Гофф одержала победу со счетом 7:6 (7:4), 6:1.
На двоих Чжэн и Коко 42 года и 271 день. Это будет самый «молодой» финал WTA Finals с 2004 года.
Коко стала самой молодой финалисткой Итогового со времен Каролин Возняцки (2010 год), которая 14 лет назад уступила Ким Клейстерс.
Итоговый турнир WTA 2024. 1/2 финала
- Арина Соболенко – Коко Гофф – 6:7 (4:7), 3:6
- Барбора Крейчикова – Чжэн Циньвень – 6:3, 7:5
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