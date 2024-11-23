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23 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 23 ноября 2024, 03:37
23
0

ФОТО. Шахтер U-19 начал подготовку к матчу Юношеской лиги УЕФА с ПСВ U-19

Александр Ломага считает, что команда находится в хорошей физической форме

23 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 23 ноября 2024, 03:37
23
0
ФОТО. Шахтер U-19 начал подготовку к матчу Юношеской лиги УЕФА с ПСВ U-19
ФК Шахтер

В пятницу, 22 ноября, футболисты «Шахтера» U-19 начали подготовку к выездному поединку Юношеской лиги УЕФА с ПСВ U-19, который состоится в ближайшую среду в Эйндховене. Тренировка прошла на базе академии в Счастливом.

Занятие стартовало с активационных упражнений с использованием барьеров, направленных на подготовку футболистов к дальнейшим нагрузкам. После разминки игроки, разделенные на подгруппы, перешли к выполнению нетривиальных упражнений. Основная часть сессии проходила с акцентом на восстановлении. В общей сложности тренировка длилась около часа и завершилась ударной серией.

Нападающий Александр Ломага: «Находимся в хорошей физической форме после двухнедельного игрового перерыва. Поединок с «Ингульцем» U-19 оказался довольно утомительным, поэтому сегодня имели восстановительное занятие. Матчи в Юношеской лиге УЕФА – это совсем другой уровень, и ПСВ U-19 является хорошим соперником, к которому готовимся соответственно. Турнирное положение дополнительно мотивирует, конечно, хотим побеждать и дойти как можно дальше в соревнованиях».

Встреча 5-го тура Юношеской лиги УЕФА ПСВ U-19 – «Шахтер» U-19 состоится 27 ноября в Эйндговене на тренировочной базе ПСВ «Кампус де Гердганг». Начало игры – в 15:00 по киевскому времени.

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Шахтер Донецк ПСВ Шахтер Донецк U-19 ПСВ - Шахтер Юношеская лига УЕФА фото тренировка Александр Ломага
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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