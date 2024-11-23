ФОТО. Шахтер U-19 начал подготовку к матчу Юношеской лиги УЕФА с ПСВ U-19

В пятницу, 22 ноября, футболисты «Шахтера» U-19 начали подготовку к выездному поединку Юношеской лиги УЕФА с ПСВ U-19, который состоится в ближайшую среду в Эйндховене. Тренировка прошла на базе академии в Счастливом.

Занятие стартовало с активационных упражнений с использованием барьеров, направленных на подготовку футболистов к дальнейшим нагрузкам. После разминки игроки, разделенные на подгруппы, перешли к выполнению нетривиальных упражнений. Основная часть сессии проходила с акцентом на восстановлении. В общей сложности тренировка длилась около часа и завершилась ударной серией.

Нападающий Александр Ломага: «Находимся в хорошей физической форме после двухнедельного игрового перерыва. Поединок с «Ингульцем» U-19 оказался довольно утомительным, поэтому сегодня имели восстановительное занятие. Матчи в Юношеской лиге УЕФА – это совсем другой уровень, и ПСВ U-19 является хорошим соперником, к которому готовимся соответственно. Турнирное положение дополнительно мотивирует, конечно, хотим побеждать и дойти как можно дальше в соревнованиях».

Встреча 5-го тура Юношеской лиги УЕФА ПСВ U-19 – «Шахтер» U-19 состоится 27 ноября в Эйндговене на тренировочной базе ПСВ «Кампус де Гердганг». Начало игры – в 15:00 по киевскому времени.