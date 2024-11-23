Украина. Первая лига23 ноября 2024, 05:05 | Обновлено 23 ноября 2024, 05:30
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Первая лига. 18-й тур, 23 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 ноября видеотрансляции матчей 18-го тура Первой лиги
23 ноября 2024, 05:05 | Обновлено 23 ноября 2024, 05:30
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23 ноября проходят поединки 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 18-й тур, 23 ноября
- 12:00. Минай – Буковина Черновцы
- 12:00. Подолье Хмельницкий – Эпицентр Каменец-Подольский
- 12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлист Харьков
Турнирная таблица
12:00. Минай – Буковина Черновцы
12:00. Подолье Хмельницкий – Эпицентр Каменец-Подольский
12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлист Харьков
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