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Первая лига
Подолье
23.11.2024 12:00 - : -
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 ноября 2024, 05:05 | Обновлено 23 ноября 2024, 05:30
58
0

Первая лига. 18-й тур, 23 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 ноября видеотрансляции матчей 18-го тура Первой лиги

23 ноября 2024, 05:05 | Обновлено 23 ноября 2024, 05:30
58
0
Первая лига. 18-й тур, 23 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

23 ноября проходят поединки 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 18-й тур, 23 ноября

  • 12:00. Минай – Буковина Черновцы
  • 12:00. Подолье Хмельницкий – Эпицентр Каменец-Подольский
  • 12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлист Харьков

Турнирная таблица

12:00. Минай – Буковина Черновцы

12:00. Подолье Хмельницкий – Эпицентр Каменец-Подольский

12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлист Харьков

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Подолье Хмельницкий Минай Эпицентр Каменец-Подольский Буковина Черновцы Прикарпатье Ивано-Франковск смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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