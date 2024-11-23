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Украина. Первая лига
23 ноября 2024, 16:10 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:16
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0

Прикарпатье – Металлист Харьков – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеобзор матча 18-го тура Первой лиги Украины

23 ноября 2024, 16:10 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:16
71
0
Прикарпатье – Металлист Харьков – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Прикарпатье

23 ноября состоялся матч 18-го тура Первой лиги Украины между командами «Прикарпатье» и «Металлист Харьков».

Игра завершилась победой «Металлист Харьков» со счётом 1:2 на стадионе «Рух» в Ивано-Франковске.

«Металлист Харьков» занял 3-е место в группе, а «Прикарпатье» финишировал на 7-й позиции.

Видеообзор матча ожидается

Первая лига. 18-й тур. 23 ноября

«Прикарпатье» – «Металлист Харьков» – 1:2

Голы: Француз, 25 – Абрамов 45+1, Сенчук, 66

Видеозапись матча:

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Прикарпатье Ивано-Франковск Металлист Харьков Первая лига Украины видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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