Украина. Первая лига23 ноября 2024, 16:10 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:16
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Прикарпатье – Металлист Харьков – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеобзор матча 18-го тура Первой лиги Украины
23 ноября 2024, 16:10 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:16
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23 ноября состоялся матч 18-го тура Первой лиги Украины между командами «Прикарпатье» и «Металлист Харьков».
Игра завершилась победой «Металлист Харьков» со счётом 1:2 на стадионе «Рух» в Ивано-Франковске.
«Металлист Харьков» занял 3-е место в группе, а «Прикарпатье» финишировал на 7-й позиции.
Видеообзор матча ожидается
Первая лига. 18-й тур. 23 ноября
«Прикарпатье» – «Металлист Харьков» – 1:2
Голы: Француз, 25 – Абрамов 45+1, Сенчук, 66
Видеозапись матча:
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