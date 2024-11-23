Прикарпатье – Металлист Харьков – 1:2. Видео голов и обзор матча

23 ноября состоялся матч 18-го тура Первой лиги Украины между командами «Прикарпатье» и «Металлист Харьков».

Игра завершилась победой «Металлист Харьков» со счётом 1:2 на стадионе «Рух» в Ивано-Франковске.

«Металлист Харьков» занял 3-е место в группе, а «Прикарпатье» финишировал на 7-й позиции.

Видеообзор матча ожидается

Первая лига. 18-й тур. 23 ноября

«Прикарпатье» – «Металлист Харьков» – 1:2

Голы: Француз, 25 – Абрамов 45+1, Сенчук, 66

Видеозапись матча: