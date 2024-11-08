Синякова / Таунсенд – Чан Хао-Чин / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча парного разряда на WTA Finals 2024
8 ноября на Итоговом турнире WTA 2024 состоятся матчи 1/2 финала парного разряда.
Тандем Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) играют против дуэта Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова. Поединок состоится 4-м запуском. Время начала игры – 21:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет вторая встреча тандемов. Счет 1:0 в пользу американки и австралийки.
В финале победительницы противостояния сыграют против пары Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обновили киевляне и два личных «достижения»
Украинка переиграла уже третью немку и приблизилась к финалу