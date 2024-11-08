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  4. Синякова / Таунсенд – Чан Хао-Чин / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
08 ноября 2024, 21:40 | Обновлено 08 ноября 2024, 21:45
146
0

Синякова / Таунсенд – Чан Хао-Чин / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча парного разряда на WTA Finals 2024

08 ноября 2024, 21:40 | Обновлено 08 ноября 2024, 21:45
146
0
Синякова / Таунсенд – Чан Хао-Чин / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд

8 ноября на Итоговом турнире WTA 2024 состоятся матчи 1/2 финала парного разряда.

Тандем Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) играют против дуэта Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова. Поединок состоится 4-м запуском. Время начала игры – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча тандемов. Счет 1:0 в пользу американки и австралийки.

В финале победительницы противостояния сыграют против пары Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

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смотреть онлайн Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Чан Хао-Чин Вероника Кудерметова Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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