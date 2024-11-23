На конференции Ассоциации футбола Киева переизбран глава организации

15 ноября состоялась внеочередная конференция общественного союза Ассоциация футбола Киева, в работе которой приняли участие первый вице-президент УАФ Павел Бойчук и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

Первый вице-президент УАФ в своем выступлении передал делегатам конференции поздравления от президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.

Делегатами конференции (всего 69 человек) единогласно был избран Игорь Кочетов главой Ассоциации футбола города Киева, а первым его заместителем избран Сергей Щерба.

Кроме того, делегатами были приняты отдельные поправки и дополнения в Устав ГС АФК, а также избраны заместители председателя ГС АФК, состав Исполнительного комитета ГС АФК, органы футбольного правосудия и члены Ревизионной комиссии.

Делегатами было поддержано обращение ассоциации к соответствующим комитетам УАФ по рассмотрению вопроса о пожизненном запрете на футбольную деятельность бывших руководителей УАФ Андрея Павелко и Юрия Записоцкого.