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23 ноября 2024, 01:17 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:31
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0

На конференции Ассоциации футбола Киева переизбран глава организации

Игорь Кочетов единогласно избран главой, Сергей Щерба стал заместителем

23 ноября 2024, 01:17 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:31
15
0
На конференции Ассоциации футбола Киева переизбран глава организации
УАФ

15 ноября состоялась внеочередная конференция общественного союза Ассоциация футбола Киева, в работе которой приняли участие первый вице-президент УАФ Павел Бойчук и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

Первый вице-президент УАФ в своем выступлении передал делегатам конференции поздравления от президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.

Делегатами конференции (всего 69 человек) единогласно был избран Игорь Кочетов главой Ассоциации футбола города Киева, а первым его заместителем избран Сергей Щерба.

Кроме того, делегатами были приняты отдельные поправки и дополнения в Устав ГС АФК, а также избраны заместители председателя ГС АФК, состав Исполнительного комитета ГС АФК, органы футбольного правосудия и члены Ревизионной комиссии.

Делегатами было поддержано обращение ассоциации к соответствующим комитетам УАФ по рассмотрению вопроса о пожизненном запрете на футбольную деятельность бывших руководителей УАФ Андрея Павелко и Юрия Записоцкого.

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Ассоциация футбола Киева Игорь Кочетов Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко Павел Бойчук Игорь Грищенко
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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