На конференции Ассоциации футбола Киева переизбран глава организации
Игорь Кочетов единогласно избран главой, Сергей Щерба стал заместителем
15 ноября состоялась внеочередная конференция общественного союза Ассоциация футбола Киева, в работе которой приняли участие первый вице-президент УАФ Павел Бойчук и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.
Первый вице-президент УАФ в своем выступлении передал делегатам конференции поздравления от президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.
Делегатами конференции (всего 69 человек) единогласно был избран Игорь Кочетов главой Ассоциации футбола города Киева, а первым его заместителем избран Сергей Щерба.
Кроме того, делегатами были приняты отдельные поправки и дополнения в Устав ГС АФК, а также избраны заместители председателя ГС АФК, состав Исполнительного комитета ГС АФК, органы футбольного правосудия и члены Ревизионной комиссии.
Делегатами было поддержано обращение ассоциации к соответствующим комитетам УАФ по рассмотрению вопроса о пожизненном запрете на футбольную деятельность бывших руководителей УАФ Андрея Павелко и Юрия Записоцкого.
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