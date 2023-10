Хаддад Майя за 3 часа обыграла Чжэн Циньвень и взяла титул WTA Elite Trophy

29 октября состоялся финальный матч на турнире WTA Elite Trophy 2023 в китайском городе Чжухай.

В финале бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя (WTA 19) на двух тай-брейках обыграла Чжэн Циньвень (Китай, WTA 18) за 2 часа и 55 минут.

WTA Elite Trophy. Финал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [8] – Чжэн Циньвень (Китай) [7] – 7:6 (13:11), 7:6 (7:4)

Это была первая встреча девушек.

Беатрис выиграла все 4 поединка на малом Итоговом турнире WTA 2023: 2 в группе, полуфинал и финал.

Для Хаддад Майи это первый трофей в карьере на хардовом покрытии на уровне WTA. Предыдущие 2 были на траве.

С понедельника представительница Бразилии станет 11-й ракеткой мира.

Brilliant from Bia 👏



Haddad Maia claims her first Hologic WTA Tour title of the 2023 season, defeating Zheng 7-6(11), 7-6(4) in Zhuhai!#WTAEliteTrophy pic.twitter.com/u0zRtEImeU