Легенда МЮ назвал проблему Арсенала в борьбе с Ман Сити за титул АПЛ

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин определил главную проблему лондонского «Арсенала» в гонке за чемпионский титул в Английской Премьер-лиге.

«Проблема «Арсенала» в том, что ему противостоит одна из лучших команд в истории. Да, «Арсенал» прогрессирует, и если выиграет оставшиеся 3 матча, то улучшит прошлогодний результат по набранным очкам.

Но проблема – это «Ман Сити». И для них, и для «Ливерпуля» в течение нескольких последних лет. «Сити» – одна из величайших команд, и это вызов для всех, кто хочет побороться с ними», – заявил Кин.

В настоящий момент в таблице АПЛ первое место занимает «Арсенал», у которого 80 очков после 35 игр. «Манчестер Сити» идет вторым, имея 79 пунктов после 34 встреч. У «Ливерпуля» третья позиция – 75 очков после 35 поединков.