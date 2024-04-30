Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ГЮЛЕР: «Реал сказал мне, что я стану наследником Модрича»
Испания
30 апреля 2024, 09:53 | Обновлено 30 апреля 2024, 09:54
191
0

Арда ГЮЛЕР: «Реал сказал мне, что я стану наследником Модрича»

Хавбек «Реала» – о переходе в мадридский клуб

30 апреля 2024, 09:53 | Обновлено 30 апреля 2024, 09:54
191
0
Арда ГЮЛЕР: «Реал сказал мне, что я стану наследником Модрича»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Турецкий полузащитник Арда Гюлер вспомнит, как проходил его трансфер в «Реал» в прошлом году:

«Когда я был в отпуске, мой отец позвонил мне и сказал: «Реал хочет тебя». Я был очень взволнован. Это была моя мечта с детства, потому я был уверен в своем выборе.

Во время переговоров прошлым летом «Реал» сказал мне, что я стану наследником Луки Модрича. Они предложили долгосрочный проект, и это убедило меня.

Мы попросили «Реал» заплатить «Фенербахче» чуть больше, чем клаусулу в 17,5 миллионов евро. Они любезно согласились. Я мог бы остаться в «Фенербахче» еще на год, но я хотел показать миру, что турецкий парень из «Фенербахче» может сделать в Европе».

По теме:
Бавария – Реал. Текстовая трансляция матча
Стало известно, почему Анчелотти скоро посадит Лунина на скамью запасных
В Испании ждут Лунина в старте Реала на матч с Баварией
Арда Гюлер Реал Мадрид Лука Модрич
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
Снукер | 30 апреля 2024, 06:10 2
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру

Лидер мирового рейтинга уверенно обыграл Райана Дэя со счетом 13:7

ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
Футбол | 29 апреля 2024, 14:53 11
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка

Игроки IGNIS и FC Rutakorets на время перешли из футбола в ММА

В Динамо назвали причину смерти Михаила Фоменко
Футбол | 29.04.2024, 10:49
В Динамо назвали причину смерти Михаила Фоменко
В Динамо назвали причину смерти Михаила Фоменко
Пятикратный триумфатор квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 30.04.2024, 07:22
Пятикратный триумфатор квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Пятикратный триумфатор квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Футбол | 29.04.2024, 09:38
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»
Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»
29.04.2024, 15:45 2
Бокс
Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
28.04.2024, 11:35 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
28.04.2024, 20:05 1
Футбол
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
28.04.2024, 13:46 13
Футбол
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
29.04.2024, 12:00
Футбол
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
28.04.2024, 17:49 9
Футбол
Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
28.04.2024, 21:25 3
Теннис
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
29.04.2024, 06:32 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем