Арда ГЮЛЕР: «Реал сказал мне, что я стану наследником Модрича»

Турецкий полузащитник Арда Гюлер вспомнит, как проходил его трансфер в «Реал» в прошлом году:

«Когда я был в отпуске, мой отец позвонил мне и сказал: «Реал хочет тебя». Я был очень взволнован. Это была моя мечта с детства, потому я был уверен в своем выборе.

Во время переговоров прошлым летом «Реал» сказал мне, что я стану наследником Луки Модрича. Они предложили долгосрочный проект, и это убедило меня.

Мы попросили «Реал» заплатить «Фенербахче» чуть больше, чем клаусулу в 17,5 миллионов евро. Они любезно согласились. Я мог бы остаться в «Фенербахче» еще на год, но я хотел показать миру, что турецкий парень из «Фенербахче» может сделать в Европе».