Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Украинский защитник «Эвертона» играет в компьютерные игры вместо рыбалки
Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал о своем нефутбольном хобби.
– Шон Дайч такой же фанат рыбалки, как и ты?
– Он любит рыбачить нахлыстом, а я – карпом. Карповая рыбалка отличается от других – нужно больше времени на подготовку, чтобы поймать рыбу!
– Как Вы считаете, важно ли иметь хобби вне футбола?
– Это важно, потому что ты не можешь оставить футбол, и мне трудно не думать о футболе каждую секунду. Я пытаюсь немного изменить это, но у меня не хватает времени на рыбалку, потому что для этого нужно два дня. Сейчас у меня есть компьютер и видеоигры. Моя жена не в восторге от этого!
Ранее Виталий Миколенко поблагодарил болельщиков «Эвертона» за поддержку.
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