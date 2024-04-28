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  4. Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Англия
28 апреля 2024, 13:46 |
2026
0

Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене

Украинский защитник «Эвертона» играет в компьютерные игры вместо рыбалки

28 апреля 2024, 13:46 |
2026
0
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Instagram. Виктория и Виталий Миколенко

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал о своем нефутбольном хобби.

– Шон Дайч такой же фанат рыбалки, как и ты?

– Он любит рыбачить нахлыстом, а я – карпом. Карповая рыбалка отличается от других – нужно больше времени на подготовку, чтобы поймать рыбу!

– Как Вы считаете, важно ли иметь хобби вне футбола?

– Это важно, потому что ты не можешь оставить футбол, и мне трудно не думать о футболе каждую секунду. Я пытаюсь немного изменить это, но у меня не хватает времени на рыбалку, потому что для этого нужно два дня. Сейчас у меня есть компьютер и видеоигры. Моя жена не в восторге от этого!

Ранее Виталий Миколенко поблагодарил болельщиков «Эвертона» за поддержку.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Эвертон
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