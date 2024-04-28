Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал о своем нефутбольном хобби.

– Шон Дайч такой же фанат рыбалки, как и ты?

– Он любит рыбачить нахлыстом, а я – карпом. Карповая рыбалка отличается от других – нужно больше времени на подготовку, чтобы поймать рыбу!

– Как Вы считаете, важно ли иметь хобби вне футбола?

– Это важно, потому что ты не можешь оставить футбол, и мне трудно не думать о футболе каждую секунду. Я пытаюсь немного изменить это, но у меня не хватает времени на рыбалку, потому что для этого нужно два дня. Сейчас у меня есть компьютер и видеоигры. Моя жена не в восторге от этого!

Ранее Виталий Миколенко поблагодарил болельщиков «Эвертона» за поддержку.