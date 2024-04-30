ВИДЕО. Шахтер вспомнил все апрельские голы команды и решил выбрать лучший

Донецкий «Шахтер» презентовал видеонарезку всех голов своей команды в апрельских матчах.

«Горняки» во втором весеннем месяцев провели 6 победных игр – пять в УПЛ и одну в Кубке Украины.

В этих поединках игроки «Шахтара» 16 раз огорчили соперников.

Автором пяти голов стал Даниил Сикан, 4 гола на счету у Артема Бондаренко, 3 – у Георгия Судакова, 2 – у Эгиналду, по одному разу отличились Невертон и Александр Зубков.

В стане «Шахтера» намерены при помощи болельщиков команды определить лучший гол команды в апреле-2024.