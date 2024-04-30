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  4. ВИДЕО. Шахтер вспомнил все апрельские голы команды и решил выбрать лучший
Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 10:20 |
72
1

ВИДЕО. Шахтер вспомнил все апрельские голы команды и решил выбрать лучший

Донецкая команда 16 раз огорчила соперников в матчах апреля

30 апреля 2024, 10:20 |
72
1
ВИДЕО. Шахтер вспомнил все апрельские голы команды и решил выбрать лучший
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» презентовал видеонарезку всех голов своей команды в апрельских матчах.

«Горняки» во втором весеннем месяцев провели 6 победных игр – пять в УПЛ и одну в Кубке Украины.

В этих поединках игроки «Шахтара» 16 раз огорчили соперников.

Автором пяти голов стал Даниил Сикан, 4 гола на счету у Артема Бондаренко, 3 – у Георгия Судакова, 2 – у Эгиналду, по одному разу отличились Невертон и Александр Зубков.

В стане «Шахтера» намерены при помощи болельщиков команды определить лучший гол команды в апреле-2024.

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видео голов и обзор Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кубок Украины по футболу Даниил Сикан Артем Бондаренко Георгий Судаков Эгиналду Александр Зубков Невертон
Юрій Остроумов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Gargantua
Кевин показывает, что такое культура паса
можно просто "вешать" с фланга, а можно отдавать так, что остается только голову подставить
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