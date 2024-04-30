ВИДЕО. Шахтер вспомнил все апрельские голы команды и решил выбрать лучший
Донецкая команда 16 раз огорчила соперников в матчах апреля
Донецкий «Шахтер» презентовал видеонарезку всех голов своей команды в апрельских матчах.
«Горняки» во втором весеннем месяцев провели 6 победных игр – пять в УПЛ и одну в Кубке Украины.
В этих поединках игроки «Шахтара» 16 раз огорчили соперников.
Автором пяти голов стал Даниил Сикан, 4 гола на счету у Артема Бондаренко, 3 – у Георгия Судакова, 2 – у Эгиналду, по одному разу отличились Невертон и Александр Зубков.
В стане «Шахтера» намерены при помощи болельщиков команды определить лучший гол команды в апреле-2024.
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