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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 20:24 |
440
0

Черноморец – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 мая в 13:00 перенесенный матч 12-го тура УПЛ

28 апреля 2024, 20:24 |
440
0
Черноморец – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В среду, 1 мая, состоится перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Шахтер».

Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу матча «Черноморец» занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 29 очков.

«Шахтер» занимает первую строчку, сыграв 25 матчей и набрав 61 очко.

Черноморец – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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