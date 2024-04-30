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  4. Тер Штеген вышел на второе место в истории Барселоны по важному показателю
Испания
30 апреля 2024, 10:27 |
101
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Тер Штеген вышел на второе место в истории Барселоны по важному показателю

Немецкий голкипер провел за каталонцев 408 матчей

30 апреля 2024, 10:27 |
101
0
Тер Штеген вышел на второе место в истории Барселоны по важному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре Тер Штеген

Вчерашний матч против «Валенсии» (победа 4:2) стал для голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена 408-м в составе каталонского клуба. По этому показателю 32-летний вратарь сборной Германии сравнялся с легендарным бразильским защитником Дани Алвешем.

Теперь тер Штеген и Алвеш делят второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей за клуб среди легионеров. Лидирует по этому показателю Лионель Месси – 778 матчей.

Напомним, в матче против «Валенсии» тер Штеген совершил грубую ошибку, которая привела к голу в его ворота.

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Марк-Андре тер Штеген Барселона Дани Алвес Лионель Месси статистика
Олег Дидух Источник: ФК Барселона
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