Испания30 апреля 2024, 10:27 |
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Тер Штеген вышел на второе место в истории Барселоны по важному показателю
Немецкий голкипер провел за каталонцев 408 матчей
30 апреля 2024, 10:27 |
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Вчерашний матч против «Валенсии» (победа 4:2) стал для голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена 408-м в составе каталонского клуба. По этому показателю 32-летний вратарь сборной Германии сравнялся с легендарным бразильским защитником Дани Алвешем.
Теперь тер Штеген и Алвеш делят второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей за клуб среди легионеров. Лидирует по этому показателю Лионель Месси – 778 матчей.
Напомним, в матче против «Валенсии» тер Штеген совершил грубую ошибку, которая привела к голу в его ворота.
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