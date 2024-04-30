Тер Штеген вышел на второе место в истории Барселоны по важному показателю

Вчерашний матч против «Валенсии» (победа 4:2) стал для голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена 408-м в составе каталонского клуба. По этому показателю 32-летний вратарь сборной Германии сравнялся с легендарным бразильским защитником Дани Алвешем.

Теперь тер Штеген и Алвеш делят второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей за клуб среди легионеров. Лидирует по этому показателю Лионель Месси – 778 матчей.

Напомним, в матче против «Валенсии» тер Штеген совершил грубую ошибку, которая привела к голу в его ворота.