ВИДЕО. Дикий ляп: тер Штеген привез гол в ворота Барселоны на ровном месте
«Валенсия» сравняла счет усилиями Уго Дуро, но каталонцы в итоге победили
В ярком матче 33-го тура Ла Лиги «Барселона» дома обыграла «Валенсию» (4:2).
Хавбек хозяев Фермин Лопес открыл счет, после чего «Валенсия» на 27-й минуте сравняла счет усилиями Уго Дуро.
Грубейшим образом ошибся Марк-Андре тер Штеген. Кипер каталонцев промазал по мячу и на ровном месте привез гол в свои ворота.
Во втором тайме хет-трик оформил Роберт Левандовски, что принесло победу Барселоне.
ВИДЕО. Дикий ляп. Тер Штеген привез гол в ворота Барселоны на ровном месте
ГОЛ! 1:1. Уго Дуро, 27 мин.
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