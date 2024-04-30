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  4. ВИДЕО. Дикий ляп: тер Штеген привез гол в ворота Барселоны на ровном месте
Испания
30 апреля 2024, 04:23 | Обновлено 30 апреля 2024, 04:27
216
0

ВИДЕО. Дикий ляп: тер Штеген привез гол в ворота Барселоны на ровном месте

«Валенсия» сравняла счет усилиями Уго Дуро, но каталонцы в итоге победили

30 апреля 2024, 04:23 | Обновлено 30 апреля 2024, 04:27
216
0
ВИДЕО. Дикий ляп: тер Штеген привез гол в ворота Барселоны на ровном месте
Getty Images/Global Images Ukraine

В ярком матче 33-го тура Ла Лиги «Барселона» дома обыграла «Валенсию» (4:2).

Хавбек хозяев Фермин Лопес открыл счет, после чего «Валенсия» на 27-й минуте сравняла счет усилиями Уго Дуро.

Грубейшим образом ошибся Марк-Андре тер Штеген. Кипер каталонцев промазал по мячу и на ровном месте привез гол в свои ворота.

Во втором тайме хет-трик оформил Роберт Левандовски, что принесло победу Барселоне.

ВИДЕО. Дикий ляп. Тер Штеген привез гол в ворота Барселоны на ровном месте

ГОЛ! 1:1. Уго Дуро, 27 мин.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Марк-Андре тер Штеген видео голов и обзор Барселона - Валенсия Уго Дуро курьезы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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