В ярком матче 33-го тура Ла Лиги «Барселона» дома обыграла «Валенсию» (4:2).

Хавбек хозяев Фермин Лопес открыл счет, после чего «Валенсия» на 27-й минуте сравняла счет усилиями Уго Дуро.

Грубейшим образом ошибся Марк-Андре тер Штеген. Кипер каталонцев промазал по мячу и на ровном месте привез гол в свои ворота.

Во втором тайме хет-трик оформил Роберт Левандовски, что принесло победу Барселоне.

ВИДЕО. Дикий ляп. Тер Штеген привез гол в ворота Барселоны на ровном месте

ГОЛ! 1:1. Уго Дуро, 27 мин.