Три английских топ-клуба интересуются японским форвардом Брондбю

Форвард «Брондбю» Юито Судзуки стал объектом интереса многих именитых европейских клубов. Об этом сообщают датские СМИ.

Недавний матч чемпионата Дании против «Мидтьюлланда» посетили скауты ряда именитых европейских клубов, среди которых – три гранда АПЛ: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Также на матче присутствовали представители «Нанта», «Аякса», «Штутгарта», «Униона», «Сосьедада», «Хоффенхайма», «Генка», «Вольфсбурга» и «Пармы».

Суммарно на счету Судзуки 10 голов и 8 ассистов в 27 матчах за «Брондбю» в нынешнем сезоне. Стоимость 22-летнего японца оценивается в 900 тысяч евро.