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30 апреля 2024, 10:08 |
160
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Три английских топ-клуба интересуются японским форвардом Брондбю

Юито Судзуки может сменить клуб летом

30 апреля 2024, 10:08 |
160
0
Три английских топ-клуба интересуются японским форвардом Брондбю
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Брондбю» Юито Судзуки стал объектом интереса многих именитых европейских клубов. Об этом сообщают датские СМИ.

Недавний матч чемпионата Дании против «Мидтьюлланда» посетили скауты ряда именитых европейских клубов, среди которых – три гранда АПЛ: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Также на матче присутствовали представители «Нанта», «Аякса», «Штутгарта», «Униона», «Сосьедада», «Хоффенхайма», «Генка», «Вольфсбурга» и «Пармы».

Суммарно на счету Судзуки 10 голов и 8 ассистов в 27 матчах за «Брондбю» в нынешнем сезоне. Стоимость 22-летнего японца оценивается в 900 тысяч евро.

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Источник: Испанский гранд интересуется топ-защитником сборной Украины
Брондбю трансферы трансферы АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Тоттенхэм
Олег Дидух Источник: bold.dk
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