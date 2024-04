Король грунта в деле. Надаль вышел в 1/8 финала Мастерса в Мадриде

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль (АТР 512) вышел в 1/8 финала грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде (Испания).

В 3-м раунде Мастерса испанец в трех сетах переиграл Педро Качина (Аргентина, ATP 91) за 3 часа.

АТР 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала

Рафаэль Надаль (Испания) – Педро Качина (Аргентина) – 6:1, 6:7 (5:7), 6:3

Это была первая встреча соперников.

Далее Рафаэль сыграет против 30-го сеяного Иржи Легечки (АТР 31) из Чехии.

На престижных соревнованиях в столице Испании Надаль, помимо Педро Качина, выиграл у Дарвина Бланша и Алекса де Минаура.

