Надаль в Мадриде впервые после возвращения обыграл топового теннисиста
Рафаэль взял реванш у Алекса де Минаура в 1/32 финала Мастерса в столице Испании
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль (АТР 512) вышел в 1/16 финала грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде (Испания).
Во 2-м раунде Мастерса в столице Испании испанец в двух сетах переиграл 11-ю ракетку мира Алекса де Минаура (Австралия) за 2 часа и 3 минуты.
АТР 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала
Алекс де Минаур (Австралия) [10] – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:7 (6:8), 3:6
Соперники провели 6-й очный поединок. Надаль выиграл 4-ю личную встречу.
Неделей ранее Рафаэль и Алекс играли между собой в 1/16 финала турнира АТР 500 в Барселоне. Тогда верх одержал австралиец.
В 1/16 финала Мастерса в Мадриде Надаль сыграет против Педро Качина (Аргентина, ATP 91).
Для Рафы это первая действительно громкая победа после возвращения на корт.
37 GOING ON 27 👑@RafaelNadal defies age and ranking to take out de Minaur in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/fy9IHl5lwa— Tennis TV (@TennisTV) April 27, 2024
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