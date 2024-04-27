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ATP
27 апреля 2024, 19:31 | Обновлено 27 апреля 2024, 20:01
1144
1

Надаль в Мадриде впервые после возвращения обыграл топового теннисиста

Рафаэль взял реванш у Алекса де Минаура в 1/32 финала Мастерса в столице Испании

27 апреля 2024, 19:31 | Обновлено 27 апреля 2024, 20:01
1144
1
Надаль в Мадриде впервые после возвращения обыграл топового теннисиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль (АТР 512) вышел в 1/16 финала грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде (Испания).

Во 2-м раунде Мастерса в столице Испании испанец в двух сетах переиграл 11-ю ракетку мира Алекса де Минаура (Австралия) за 2 часа и 3 минуты.

АТР 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Алекс де Минаур (Австралия) [10] – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:7 (6:8), 3:6

Соперники провели 6-й очный поединок. Надаль выиграл 4-ю личную встречу.

Неделей ранее Рафаэль и Алекс играли между собой в 1/16 финала турнира АТР 500 в Барселоне. Тогда верх одержал австралиец.

В 1/16 финала Мастерса в Мадриде Надаль сыграет против Педро Качина (Аргентина, ATP 91).

Для Рафы это первая действительно громкая победа после возвращения на корт.

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Алекс де Минаур Рафаэль Надаль ATP Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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ptolemeus
Хороша перемога, попри те, що Мінаур на грунтах не дуже то грізний. Але порівняно з недавнім матчем - прогрес Рафи очевидний. Головне - щоб нарешті минулося без травм. І можливо на літніх мейджорах ми ще побачимо його в топовій формі.
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