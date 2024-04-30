Голкипер сборной Бразилии согласился перейти в Интер

Голкипер «Атлетико Паранаэнсе» и сборной Бразилии Бенто Матеус Крепски дал свое согласие на переход в миланский «Интер». Об этом сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Бенто является одной из приоритетных целей «Интера» на летнее трансферное окно. «Атлетико Паранаэнсе» еще год назад пообещал Бенто отпустить его, но для того, чтобы договориться с бразильским клубом, скорее всего, понадобится как минимум 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Бенто проявляет «Бенфика».