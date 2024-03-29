Конкурент Трубину? Бенфика хочет приобрести вратаря сборной Бразилии
Также Бенто Матеус Крепски заинтересовал Интер, Челси и еще несколько клубов АПЛ
Португальская «Бенфика» заинтересована в трансфере бразильского вратаря «Атлетико Паранаэнсе» Бенто Матеуса Крепски, сообщает итальянское издание La Gazetta dello Sport.
По информации источника, на 24-летнего футболиста претендуют еще несколько статусных команд, среди которых лондонский «Челси» и миланский «Интер».
Также интерес к вратарю национальной сборной Бразилии (2 матча) проявляют «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон».
Напомним, основным вратарем «Бенфики» сейчас является украинский голкипер Анатолий Трубин.
В этом году Бенто Матеус Крепски провел 11 матчей за «Атлетико Паранаэнсе», пропустив 6 голов. В 5 поединках ему удалось оставить свои ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 13 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вице-президент «Колоса» впервые слышит о возможном запрете
Тибо оставил комментарий под постом Андрея в Instagram