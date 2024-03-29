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  4. Конкурент Трубину? Бенфика хочет приобрести вратаря сборной Бразилии
Португалия
29 марта 2024, 16:58 |
401
0

Конкурент Трубину? Бенфика хочет приобрести вратаря сборной Бразилии

Также Бенто Матеус Крепски заинтересовал Интер, Челси и еще несколько клубов АПЛ

29 марта 2024, 16:58 |
401
0
Конкурент Трубину? Бенфика хочет приобрести вратаря сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальская «Бенфика» заинтересована в трансфере бразильского вратаря «Атлетико Паранаэнсе» Бенто Матеуса Крепски, сообщает итальянское издание La Gazetta dello Sport.

По информации источника, на 24-летнего футболиста претендуют еще несколько статусных команд, среди которых лондонский «Челси» и миланский «Интер».

Также интерес к вратарю национальной сборной Бразилии (2 матча) проявляют «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон».

Напомним, основным вратарем «Бенфики» сейчас является украинский голкипер Анатолий Трубин.

В этом году Бенто Матеус Крепски провел 11 матчей за «Атлетико Паранаэнсе», пропустив 6 голов. В 5 поединках ему удалось оставить свои ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 13 миллионов евро.

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Интер Милан Челси Бенфика Ноттингем Форест Вулверхэмптон Атлетико Паранаэнсе Анатолий Трубин трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A чемпионат Португалии по футболу чемпионат Бразилии по футболу
Источник La Gazzetta dello Sport
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