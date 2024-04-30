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  4. Несколько переломов. Футболиста Герты избили в ночном клубе в Берлине
Германия
30 апреля 2024, 09:21 |
579
0

Несколько переломов. Футболиста Герты избили в ночном клубе в Берлине

Аймен Баркок сейчас находится в больнице

30 апреля 2024, 09:21 |
579
0
Несколько переломов. Футболиста Герты избили в ночном клубе в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Аймен Баркок

Полузащитник «Герты» и сборной Марокко Аймен Баркок был избит в одном из ночных клубов Берлина. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Инцидент случился в воскресенье, 28 апреля примерно в 4:30 утра. Баркок получил несколько ударов по лицу и получил несколько переломов, в том числе носа и скулы.

Сейчас 25-летний футболист находится в больнице. Полиция Берлина уже ведет расследование данного инцидента, о чем сообщила своих аккаунтах в социальных сетях.

Ранее сообщалось об интересе «Герты» к Алексею Кащуку.

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Олег Дидух Источник: Bild
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