Несколько переломов. Футболиста Герты избили в ночном клубе в Берлине

Полузащитник «Герты» и сборной Марокко Аймен Баркок был избит в одном из ночных клубов Берлина. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Инцидент случился в воскресенье, 28 апреля примерно в 4:30 утра. Баркок получил несколько ударов по лицу и получил несколько переломов, в том числе носа и скулы.

Сейчас 25-летний футболист находится в больнице. Полиция Берлина уже ведет расследование данного инцидента, о чем сообщила своих аккаунтах в социальных сетях.

Ранее сообщалось об интересе «Герты» к Алексею Кащуку.