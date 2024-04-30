Германия30 апреля 2024, 09:21 |
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Несколько переломов. Футболиста Герты избили в ночном клубе в Берлине
Аймен Баркок сейчас находится в больнице
30 апреля 2024, 09:21 |
579
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Полузащитник «Герты» и сборной Марокко Аймен Баркок был избит в одном из ночных клубов Берлина. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Инцидент случился в воскресенье, 28 апреля примерно в 4:30 утра. Баркок получил несколько ударов по лицу и получил несколько переломов, в том числе носа и скулы.
Сейчас 25-летний футболист находится в больнице. Полиция Берлина уже ведет расследование данного инцидента, о чем сообщила своих аккаунтах в социальных сетях.
Ранее сообщалось об интересе «Герты» к Алексею Кащуку.
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