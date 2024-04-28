Столичный немецкий клуб может подписать вингера Шахтера

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Алексей Кащук находится в шорт-листе берлинской «Герты», сообщает немецкое издание Bild.

Также клуб Второй Бундеслиги рассматривает возможность усилить правый фланг нападения с помощью подписаний Джоша Боулера из «Ноттингем Форест» и Пшемыслава Пачеты из «Норвича».

Отмечается, что вариант с Боулером является более привлекательным для «Герты», чем подписание Алексея Кащука.

В этом сезоне Алексей Кащук провел 12 матчей за «Шахтер», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Его контракт с «горняками» заканчивается уже летом 2024 года, а этой зимой он был близок к переходу в «Мальйорку».

«Герта» в этой кампании занимает 8-е место во Второй Бундеслиге и уже не имеет математических шансов на повышение в классе на будущий сезон.