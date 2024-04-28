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  4. Столичный немецкий клуб может подписать вингера Шахтера
Германия
28 апреля 2024, 14:13 |
1649
2

Столичный немецкий клуб может подписать вингера Шахтера

Алексей Кащук попал на радары «Герты»

28 апреля 2024, 14:13 |
1649
2
Столичный немецкий клуб может подписать вингера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Алексей Кащук находится в шорт-листе берлинской «Герты», сообщает немецкое издание Bild.

Также клуб Второй Бундеслиги рассматривает возможность усилить правый фланг нападения с помощью подписаний Джоша Боулера из «Ноттингем Форест» и Пшемыслава Пачеты из «Норвича».

Отмечается, что вариант с Боулером является более привлекательным для «Герты», чем подписание Алексея Кащука.

В этом сезоне Алексей Кащук провел 12 матчей за «Шахтер», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Его контракт с «горняками» заканчивается уже летом 2024 года, а этой зимой он был близок к переходу в «Мальйорку».

«Герта» в этой кампании занимает 8-е место во Второй Бундеслиге и уже не имеет математических шансов на повышение в классе на будущий сезон.

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Алексей Кащук Герта Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Вторая Бундеслига чемпионат Германии по футболу свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Bild
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Комментарии 2
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Ron Noiill
Тільки сундуков, тільки хардкор.
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-1
New Zealander
Де він зараз? З ким тренується?
Ответить
-3
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