Украина. Премьер лига28 апреля 2024, 20:30 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Шахтер
1 мая в 13:00 состоится перенесенный матч 12-го тура УПЛ
28 апреля 2024, 20:30 |
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В среду, 1 мая, состоится перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Шахтер».
Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 13:00.
К началу матча «Черноморец» занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 29 очков. «Шахтер» занимает первую строчку, сыграв 25 матчей и набрав 61 очко.
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
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