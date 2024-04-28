Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Шахтер

В среду, 1 мая, состоится перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Шахтер».

Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 13:00.

К началу матча «Черноморец» занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 29 очков. «Шахтер» занимает первую строчку, сыграв 25 матчей и набрав 61 очко.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV