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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Шахтер
Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 20:30 |
643
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Шахтер

1 мая в 13:00 состоится перенесенный матч 12-го тура УПЛ

28 апреля 2024, 20:30 |
643
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Шахтер
УПЛ

В среду, 1 мая, состоится перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Шахтер».

Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 13:00.

К началу матча «Черноморец» занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 29 очков. «Шахтер» занимает первую строчку, сыграв 25 матчей и набрав 61 очко.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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